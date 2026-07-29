MU không theo đuổi Danny Welbeck, ưu tiên ba vị trí khác trên thị trường chuyển nhượng Nhà báo Laurie Whitwell cho biết MU không theo đuổi Danny Welbeck, dù tiền đạo này từng được liên hệ với Chelsea; đội chủ sân Old Trafford ưu tiên ba vị trí khác.

MU không có ý định chiêu mộ Danny Welbeck trong kỳ chuyển nhượng, theo nhà báo Laurie Whitwell của The Athletic. Thông tin này khép lại đồn đoán về khả năng tiền đạo từng gắn bó với Old Trafford trở lại đội bóng, đồng thời gián tiếp tạo khác biệt với Chelsea, câu lạc bộ cũng được cho là quan tâm đến Welbeck.

Thay vì bổ sung một tiền đạo giàu kinh nghiệm, MU được cho là đang đặt ưu tiên vào ba khu vực khác: tiền vệ phòng ngự, cầu thủ chạy cánh trái và hậu vệ cánh. Đây là những vị trí có thể tác động trực tiếp đến cấu trúc vận hành của đội hình, từ khả năng kiểm soát tuyến giữa đến chiều sâu ở hai biên.

MU không xem Welbeck là ưu tiên

Welbeck là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ MU sau nhiều năm gắn bó cùng sân Old Trafford. Vì vậy, các thông tin cho rằng đội bóng có thể tái hợp với tiền đạo này đã thu hút chú ý, nhất là trong bối cảnh Chelsea cũng được liên hệ.

Tuy nhiên, Laurie Whitwell khẳng định MU không theo đuổi Welbeck. Động thái này cho thấy đội bóng không muốn để câu chuyện về một cựu cầu thủ định hình kế hoạch tuyển mộ, mà tập trung vào các nhu cầu chuyên môn được xác định rõ hơn.

Ba vị trí phản ánh nhu cầu đội hình

Ưu tiên cho tiền vệ phòng ngự cho thấy MU muốn củng cố lớp bảo vệ phía trước hàng thủ, vị trí có vai trò quan trọng trong việc thoát pressing và duy trì cự ly đội hình. Trong khi đó, một cầu thủ chạy cánh trái có thể bổ sung phương án tạo đột biến ở khu vực tấn công biên.

Nhu cầu ở vị trí hậu vệ cánh cũng đáng chú ý. Trong bóng đá hiện đại, hậu vệ cánh không chỉ phòng ngự mà còn tham gia phát triển bóng, tạo chiều rộng và hỗ trợ pressing. Việc MU hướng sự chú ý vào ba khu vực này cho thấy kế hoạch tuyển mộ, theo thông tin từ nguồn, nghiêng về việc hoàn thiện hệ thống hơn là bổ sung thêm một tiền đạo.

FIFA bị đề nghị điều tra quan hệ giữa Infantino và Trump

Ở một diễn biến hậu trường khác, Jamie Raskin, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ, đã yêu cầu FIFA điều tra mối quan hệ giữa Chủ tịch Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật bị xem xét kỹ trước và trong thời điểm World Cup 2026 diễn ra. Theo nội dung tin, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn sau khi FIFA hoãn án treo giò đối với tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun.

Ông Trump sau đó xác nhận đã gọi điện cho Infantino để đề nghị xem xét lại án phạt. Yêu cầu điều tra từ Jamie Raskin vì thế tập trung vào cách FIFA xử lý vụ việc và mối liên hệ giữa người đứng đầu tổ chức này với Tổng thống Mỹ.

Bản tin ngày 29/7 còn đề cập lo ngại của một chuyên gia rằng thương vụ Vinicius có thể ảnh hưởng đến nội bộ Arsenal, cùng nhận định về Yan Diomande, mục tiêu của Real Madrid, có thể trở thành Tổng thống Bờ Biển Ngà trong tương lai.