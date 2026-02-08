MU lên kế hoạch táo bạo chiêu mộ thần đồng Myles Lewis-Skelly của Arsenal Manchester United đang chủ động tiếp cận tiền vệ trẻ Myles Lewis-Skelly, tận dụng thời điểm Arsenal cần cân bằng ngân sách chuyển nhượng để thực hiện thương vụ bất ngờ.

Manchester United đang chuẩn bị triển khai một bước đi đầy táo bạo trên thị trường chuyển nhượng hè khi đưa tiền vệ trẻ Myles Lewis-Skelly của Arsenal vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng có thể tận dụng giai đoạn "Pháo thủ" tái thiết đội hình và thu hồi vốn để hoàn tất thương vụ đình đám này.

Bước tiến thần tốc của ngọc quý sinh năm 2006

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Myles Lewis-Skelly vừa trải qua một mùa giải mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp. Bất chấp khởi đầu khó khăn do chấn thương, tiền vệ sinh năm 2006 đã có sự bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn quyết định. Anh không chỉ chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện mà còn giành suất đá chính trong trận chung kết Ngoại hạng Anh và Champions League gặp PSG.

Nguồn năng lượng dồi dào, khả năng di chuyển thông minh cùng tư duy chơi bóng hiện đại của Lewis-Skelly là mắt xích quan trọng giúp Arsenal xưng vương tại giải quốc nội. Sự trưởng thành vượt bậc này lập tức đưa anh vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên Manchester United, những người đã theo dõi sát sao tiến trình phát triển của cầu thủ này từ lâu.

Man Utd muốn chiêu mộ Lewis-Skelly ngay mùa hè này.

Bài toán ngân sách và cơ hội cho Manchester United

Về phía Arsenal, ưu tiên hàng đầu của đội bóng bắc London vẫn là giữ chân sản phẩm do chính lò đào tạo của mình phát triển. Mặc dù vậy, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi dựa trên các kế hoạch mua sắm quy mô lớn của HLV trưởng. Arsenal hiện đang dồn lực kích nổ những bom tấn đắt giá như Bruno Guimaraes hay Vinicius Junior.

Nếu các giao dịch này thành công, cấu trúc nhân sự và hệ thống vận hành chiến thuật của Arsenal sẽ có sự xáo trộn lớn. Sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu thế giới không chỉ ngốn khoản ngân sách khổng lồ mà còn trực tiếp thu hẹp không gian phát triển của các tài năng trẻ như Lewis-Skelly.

Bên cạnh đó, để cân bằng tài chính sau khi chiêu mộ bom tấn, Arsenal sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli hay Viktor Gyokeres. Tuy Lewis-Skelly không phải tên tuổi nằm trong danh sách thanh lý bắt buộc, nhưng một đề nghị đủ sức nặng từ Manchester United hoàn toàn có thể khiến ban lãnh đạo Arsenal phải cân nhắc.

Chiến lược tái thiết tuyến giữa của Quỷ đỏ

Động thái tiếp cận Lewis-Skelly nằm trong kế hoạch trẻ hóa và tăng cường sức trẻ cho tuyến giữa của Manchester United. Bên cạnh việc đàm phán với Arsenal, nửa đỏ thành Manchester cũng đang xúc tiến thỏa thuận chiêu mộ Lewis Hall từ Newcastle United nhằm hoàn thiện bộ khung cho mùa giải mới.

Nếu Arsenal không thể đảm bảo một vị trí thi đấu thường xuyên trong đội hình xuất phát, bản thân Lewis-Skelly cũng sẽ phải nghiêm túc đánh giá lại tương lai. Đội chủ sân Old Trafford vì thế đang trở thành bến đỗ đầy hứa hẹn để tiền vệ người Anh tiếp tục duy trì đà phát triển sự nghiệp.