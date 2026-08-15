MU nhắm chiêu mộ Louis Page từ Leicester City để hiện thực hóa tham vọng trẻ hóa tuyến giữa Manchester United theo đuổi tiền vệ 18 tuổi Louis Page nhằm tái thiết tuyến giữa, khẳng định bước đi chiến lược chuyển nhượng dài hạn dưới triều đại INEOS.

Thay vì vung tiền săn đón các ngôi sao danh tiếng để thay thế vị trí của lão tướng Casemiro, ban lãnh đạo Manchester United dưới thời tập đoàn INEOS đang cho thấy bước ngoặt lớn về tư duy chuyển nhượng. Đội chủ sân Old Trafford quyết định đặt trọng tâm vào Louis Page, tiền vệ mới 18 tuổi thuộc biên chế Leicester City.

Viên ngọc thô mang tên "Jude Bellingham tiếp theo"

Dù mới 18 tuổi, Louis Page đã sớm khẳng định năng lực tại giải Hạng nhất Anh mùa qua với 21 lần ra sân trong màu áo Leicester City. Phong độ ấn tượng cùng sự chững chạc vượt tuổi giúp anh giành giải thưởng Tân binh của năm (Apprentice of the Year). Lối chơi bao quát, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng làm chủ khu vực trung tuyến khiến tuyển thủ U20 Anh nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn, thậm chí được ví như một "Jude Bellingham mới".

Với Louis Page, MU tiếp tục cho thấy chiến lược săn tài năng trẻ. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, Louis Page vốn là một cổ động viên nhiệt thành của Quỷ đỏ từ nhỏ. Yếu tố tình cảm này tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho đội chủ sân Old Trafford, giúp họ vượt lên trên hai đối thủ nặng ký tại giải Ngoại hạng Anh là Arsenal và Aston Villa trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ này.

Sự tương phản vị thế và cơ hội của Manchester United

Thương vụ Louis Page phản ánh rõ nét hai bức tranh đối lập giữa hai câu lạc bộ. Trong khi Manchester United đang xây dựng lại nền móng vững chắc, Leicester City lại chìm sâu vào khủng hoảng tài chính lẫn chuyên môn sau khi phải nhận các trận xuống hạng liên tiếp rơi xuống tận League One, cùng việc giới chủ đang rao bán đội bóng.

Mất Louis Page, Leicester City càng chìm trong khủng hoảng. Ảnh: Getty Images

Sự sa sút đó khiến Leicester City khó lòng giữ chân các tài năng triển vọng nhất từ lò đào tạo của mình. Các báo cáo cho biết Manchester United đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với mức giá khoảng 10 triệu bảng. Mặc dù HLV Russell Martin của Leicester City từng xác nhận đội bóng đã từ chối một lời đề nghị ban đầu, nửa đỏ thành Manchester vẫn tỏ ra tự tin sẽ hoàn tất thương vụ này sau khi giải quyết các điều khoản cá nhân và kiểm tra y tế.

Dấu ấn chiến lược thực dụng từ giới chủ INEOS

Việc kiên trì theo đuổi một tài năng 18 tuổi với mức phí hợp lý minh chứng cho triết lý chuyển nhượng thông minh và thực dụng mà INEOS đang áp dụng tại Manchester United. Mua sắm các cầu thủ giàu tiềm năng với chi phí thấp như trường hợp của Ayden Heaven hay Tynan Thompson giúp câu lạc bộ giảm thiểu rủi ro tài chính đồng thời tạo dựng bộ khung bền vững cho tương lai.

Canh bạc mang tên Louis Page có thể cần thêm thời gian để kiểm chứng về độ chín sự nghiệp, nhưng đây là minh chứng rõ ràng cho định hướng tái thiết bài bản, đưa Quỷ đỏ từng bước trở lại vị thế vốn có.