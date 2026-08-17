MU nhắm hậu vệ Joaquin Seys của Club Brugge nhằm nâng cấp hành lang cánh dưới thời Carrick Manchester United đang tích cực đàm phán mua tài năng trẻ Joaquin Seys từ Club Brugge, bổ sung phương án tấn công đa năng cho hệ thống của HLV Carrick.

Kế hoạch tái thiết đội hình của Manchester United dưới triều đại huấn luyện viên Michael Carrick đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Nhằm củng cố sức mạnh ở hành lang biên, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã đưa hậu vệ tài năng Joaquin Seys của Club Brugge vào danh sách mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng này.

MU theo đuổi Joaquin Seys. Ảnh: Getty Images

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Michael Carrick

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Manchester United kiên trì theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng và tổ chức pressing tầm cao ngay bên phần sân đối phương. Trong hệ thống chiến thuật này, các hậu vệ biên không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự đơn thuần mà còn phải hoạt động như những ngòi nổ tấn công thực thụ.

Sự thăng tiến vượt bậc của Joaquin Seys trong màu áo Club Brugge tại giải vô địch quốc gia Bỉ chính là lý do giúp anh thu hút sự chú ý từ đội chủ sân Old Trafford. Dù mới 21 tuổi, hậu vệ sinh năm 2005 đã trở thành trụ cột không thể thay thế của đội bóng Bỉ với 55 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải vừa qua.

Những con số thống kê chuyên môn của Seys tỏ ra vượt trội so với các đồng nghiệp cùng lứa tuổi. Anh đóng góp tới 5 bàn thắng và 8 đường kiến tạo – hiệu suất đáng mơ ước đối với một cầu thủ thi đấu ở tuyến phòng ngự. Khả năng dâng cao tốc độ, kết hợp cùng những quả tạt có độ xoáy và điểm rơi chuẩn xác giúp Seys tạo ra áp lực thường trực lên hàng thủ đối phương.

Joaquin Seys có thể đóng góp nhiều điều cho hệ thống của Carrick. Ảnh: Getty Images

Sự đa năng và thách thức thích nghi tại Ngoại hạng Anh

Bên cạnh tư duy dội bom từ xa và căng ngang nguy hiểm, Seys còn được đánh giá cao nhờ kỹ năng phòng ngự tĩnh cùng khả năng đọc tình huống nhạy bén. Kỹ thuật tắc bóng gọn gàng giúp anh đoạt lại bóng nhanh chóng để tổ chức phản công. Đặc biệt, bên cạnh vị trí sở trường là hậu vệ trái, tài năng trẻ này còn thi đấu tốt ở cả hành lang đối diện, mang đến sự linh hoạt tối đa cho HLV Carrick trong việc xoay tua lực lượng.

Tuy nhiên, chuyển tới Ngoại hạng Anh luôn là bước ngoặt mang đến nhiều rủi ro. Nhịp độ thi đấu khắc nghiệt cùng yêu cầu thể lực dồi dào tại Bỉ và Anh có sự chênh lệch đáng kể. Ban huấn luyện Manchester United sẽ cần một lộ trình phát triển bài bản để giúp Seys dần thích nghi thay vì gia tăng áp lực quá sớm.

Rào cản trên bàn đàm phán

Thử thách lớn nhất đối với Manchester United trong thương vụ này chính là thời hạn hợp đồng của Seys với Club Brugge. Giao kèo giữa hai bên còn hiệu lực đến mùa hè năm 2029, giúp đại diện Bỉ hoàn toàn nắm thế chủ động trên bàn đàm phán.

Dù vậy, việc chiêu mộ một hậu vệ giàu tiềm năng và phù hợp triết lý như Joaquin Seys được xem là bước đi chiến lược, đặt nền móng bền vững cho tương lai dài hạn của Quỷ đỏ.