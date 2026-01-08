MU nhắm Nicolo Tresoldi giá 50 triệu euro: Chìa khóa giải bài toán số 9 và tương lai Zirkzee MU nhắm tiền đạo Nicolo Tresoldi với giá 50 triệu euro để bổ sung một số 9 thực thụ, đồng thời mở đường cho Joshua Zirkzee chuyển sang Juventus.

Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu hàng đầu mang tên Nicolo Tresoldi từ Club Brugge. Chân sút trẻ người Đức được định giá khoảng 50 triệu euro (42,8 triệu bảng), được xem là mảnh ghép chiến thuật quan trọng giúp ban huấn luyện giải bài toán ở vị trí trung phong cắm, đồng thời mở ra bước ngoặt lớn cho tương lai của Joshua Zirkzee.

Nicolo Tresoldi rơi vào tầm ngắm MU.

Bài toán trung phong và sự thiếu hụt một "số 9" thuần túy

Hiện tại, Benjamin Sesko đang đảm nhận vai trò lựa chọn số một trên hàng công của Manchester United. Mặc dù HLV Michael Carrick vẫn sở hữu những nhân tố chất lượng khác như Matheus Cunha hay Joshua Zirkzee, nhưng cả hai đều có xu hướng hoạt động rộng thay vì thi đấu như một trung phong mục tiêu.

Đặc biệt với Zirkzee, tiền đạo người Hà Lan trải qua một mùa giải thi đấu thiếu ổn định do phong độ phập phù. Phong cách chơi thích lùi sâu kết nối lối chơi của Zirkzee đôi khi khiến cấu trúc tấn công trong vòng cấm của "Quỷ đỏ" thiếu đi sự hiện diện của một chân sút kết liễu.

Nicolo Tresoldi – Mảnh ghép mang bản năng sát thủ

Theo nguồn tin từ trang TuttoJuve, đội chủ sân Old Trafford đã cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao từng bước tiến của Nicolo Tresoldi. Tuyển thủ U21 Đức hiện được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu ở vị trí tiền đạo cắm.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85, Tresoldi thể hiện sự khác biệt rõ rệt so với Zirkzee nhờ khả năng di chuyển không bóng thông minh và bản năng săn bàn nhạy bén trong khu vực 16m50. Mức giá 50 triệu euro mà Club Brugge đưa ra được coi là khoản đầu tư hợp lý cho một trung phong tiềm năng có thể ngay lập tức gia tăng sức cạnh tranh cho đội hình.

Thương vụ kép: Đẩy nhanh cánh cửa đến Juventus cho Zirkzee

Việc theo đuổi Tresoldi không chỉ giải quyết bài toán nhân sự chuyên môn mà còn là chìa khóa tháo gỡ nút thắt chuyển nhượng. Nếu chiêu mộ thành công chân sút của Club Brugge, ban lãnh đạo INEOS sẽ sẵn sàng bật đèn xanh để Joshua Zirkzee rời Old Trafford.

Juventus từ lâu đã coi Zirkzee là mục tiêu ưu tiên để củng cố hàng công. Sự xuất hiện của Tresoldi sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng hơn tại Manchester United, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Zirkzee ra đi tìm kiếm suất đá chính thường xuyên để khôi phục lại phong độ đỉnh cao.