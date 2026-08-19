MU quyết chi 80 triệu bảng mua Adam Wharton hoàn thiện hàng tiền vệ dưới thời Carrick Dù đã sở hữu Youri Tielemans, Manchester United vẫn cần chi 80 triệu bảng chiêu mộ Adam Wharton để thực sự làm chủ tuyến giữa và hiện thực hóa tham vọng.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến những bước đi đầy toan tính của Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Việc sở hữu Youri Tielemans với mức giá 35 triệu bảng từ Aston Villa được đánh giá là một thương vụ hời, song bấy nhiêu vẫn chưa đủ để biến cỗ máy chiến thuật của Quỷ đỏ trở nên hoàn hảo. Mục tiêu tối thượng nhằm tái thiết vị thế bá chủ khu trung tuyến chính là Adam Wharton, ngôi sao tài năng trị giá 80 triệu bảng của Crystal Palace.

Adam Wharton là bản hợp đồng chiến lược của Man United hè 2026? Ảnh: Getty Images

Hàng tiền vệ MU và lý do Tielemans là chưa đủ

Tân binh Tielemans nhanh chóng chứng minh đẳng cấp qua các trận giao hữu trước mùa giải gặp AC Milan, PSG hay Leeds United. Tiền vệ 29 tuổi người Bỉ gần như chắc chắn sẽ giữ một suất đá chính trong đội hình Quỷ đỏ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ đón thêm Andrey Santos và thủ môn Karl Darlow. Bộ khung của HLV Michael Carrick vẫn bộc lộ những lỗ hổng đáng lo ngại.

Sự sa sút của Luke Shaw ở hành lang trái là bài toán đau đầu. Trong cuộc đối đầu với AC Milan, Shaw không thực hiện được pha tắc bóng thành công nào và thất bại 100% ở các tình huống tranh chấp tay đôi dưới mặt đất. Ngoài ra, viễn cảnh Joshua Zirkzee ra đi cũng buộc ban lãnh đạo phải tính đến phương án chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Marcus Rashford. Dẫu vậy, ưu tiên hàng đầu của tập đoàn INEOS vẫn là khu vực trung tuyến.

Nhà báo Alex Crook xác nhận trên sóng talkSPORT rằng Manchester United đang tìm kiếm một thương vụ bom tấn trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9. Khi những mục tiêu từ Real Madrid như Aurelien Tchouameni hay Eduardo Camavinga tỏ ra khó khả thi, Adam Wharton và Carlos Baleba đã trở thành những cái tên hàng đầu trong danh sách ưu tiên.

MU sẽ chiêu mộ Adam Wharton? Ảnh: Getty Images

Vì sao Wharton trị giá 80 triệu bảng?

Nhìn vào các chỉ số chuyên môn, Adam Wharton cho thấy sự vượt trội đáng kinh ngạc dù mới 22 tuổi. Ở mùa giải trước tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ sinh năm 2004 tạo ra trung bình 1,6 cơ hội mỗi 90 phút, nằm trong nhóm 15% tiền vệ sáng tạo nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu và vượt qua cả Tielemans.

Không chỉ sở hữu kỹ năng điều tiết nhịp độ trận đấu, Wharton còn đạt tỷ lệ rê bóng qua người thành công lên tới 52%, mang lại khả năng thoát pressing ấn tượng. Mặt trận phòng ngự của anh cũng tỏ ra áp đảo với số lần đánh chặn và thu hồi bóng vượt trội so với tân binh người Bỉ.

Một tiền vệ toàn diện ở cả hai chiều công - thủ chính là chìa khóa mở ra sự cân bằng cho chiến thuật của Michael Carrick. Mức giá 80 triệu bảng có thể rất lớn, nhưng đây là khoản đầu tư chiến lược mang tính bảo chứng cho thành công lâu dài của Manchester United.