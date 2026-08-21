MU quyết đấu Arsenal tranh giành Jack Hinshelwood bổ sung tuyến giữa cho Michael Carrick Manchester United đang tích cực cạnh tranh với Arsenal nhằm giành chữ ký của Jack Hinshelwood, tiền vệ trẻ đa năng thuộc biên chế Brighton & Hove Albion.

Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ Jack Hinshelwood đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh, khi Manchester United và Arsenal cùng đưa tài năng thuộc biên chế Brighton & Hove Albion vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Việc theo đuổi ngôi sao sinh năm 2005 được xem là bước đi chiến lược quan trọng của huấn luyện viên Michael Carrick nhằm tái thiết tuyến giữa cho "Quỷ đỏ".

Mảnh ghép đa năng cho tuyến giữa Quỷ đỏ

Ở tuổi 21, Jack Hinshelwood đã vươn lên trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hứa hẹn nhất tại giải đấu số một xứ sở sương mù. Mùa giải vừa qua trong màu áo Brighton & Hove Albion chứng kiến bước tiến vượt bậc của tiền vệ này khi anh ghi 4 bàn thắng và đóng góp 4 đường kiến tạo sau 30 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Jack Hinshelwood gây ấn tượng trong màu áo Brighton. Ảnh: Getty Images

Không chỉ thể hiện sự hiệu quả ở khía cạnh tấn công, Hinshelwood còn chinh phục giới chuyên môn nhờ tư duy chơi bóng hiện đại và sự đa năng vượt trội. Cầu thủ trẻ người Anh có thể đảm nhận tốt cả vai trò tiền vệ phòng ngự lẫn tiền vệ trụ, chủ động lùi sâu đánh chặn, thu hồi bóng và ngay lập tức chuyển trạng thái bằng những đường chuyền sắc bén hoặc cú dứt điểm uy lực từ xa.

Chất lượng đã qua kiểm chứng và rào cản từ hợp đồng

Lối chơi giàu năng lượng cùng khả năng bao quát không gian của Hinshelwood là tố chất mà HLV Michael Carrick đang rất tìm kiếm để gia cố chiều sâu đội hình Manchester United. Việc đã quen thuộc với cường độ thi đấu tại Ngoại hạng Anh cũng giúp tiền vệ này có lợi thế lớn trong việc hòa nhập nếu chuyển sang Old Trafford.

Jack Hinshelwood được Manchester United quan tâm. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, thương vụ này hứa hẹn không ít thách thức đối với ban lãnh đạo Manchester United. Bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029 cho phép Brighton nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán và sẵn sàng phát giá cao. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Arsenal trong cuộc đua buộc "Quỷ đỏ" phải hành động nhanh chóng và quyết đoán nếu muốn sớm chốt thỏa thuận sở hữu tài năng sáng giá này.