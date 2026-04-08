MU sẵn sàng chi 16 triệu euro nẫng tay trên Barcelona vụ sao trẻ Jorge Salinas Manchester United coi Jorge Salinas là phương án chất lượng thay thế Lewis Hall, đồng thời sẵn sàng chi trọn 16 triệu euro để vượt mặt Barcelona.

Manchester United đang chuẩn bị thực hiện bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng hè khi đưa Jorge Salinas, tài năng trẻ 19 tuổi thuộc biên chế Racing Santander, vào tầm ngắm tối thượng cho vị trí hậu vệ trái. Đội chủ sân Old Trafford xác định đây là phương án chiến lược hàng đầu nếu mục tiêu số một Lewis Hall không thể cập bến.

Nút thắt từ Newcastle và phương án B mang tên Salinas

Sau khi hoàn tất hai bản hợp đồng chất lượng cho tuyến giữa là Andrey Santos và Youri Tielemans, HLV Michael Carrick cùng ban lãnh đạo Quỷ đỏ tiếp tục ưu tiên nâng cấp hàng thủ. Vị trí hậu vệ trái là khu vực duy nhất MU muốn gia cố ngay lập tức mà không cần chờ đợi việc thanh lý cầu thủ.

Không dễ để MU chiêu mộ Hall trong hè này.

Ban đầu, Lewis Hall (21 tuổi) của Newcastle United là ưu tiên số một và cầu thủ này cũng sẵn sàng chuyển đến thi đấu tại Old Trafford. Tuy nhiên, tình thế trở nên phức tạp khi Newcastle đối mặt với làn sóng chảy máu lực lượng nghiêm trọng sau sự ra đi của Sandro Tonali, Anthony Gordon và sắp tới là Bruno Guimaraes. Đứng trước nguy cơ mất hàng loạt trụ cột, Newcastle nhiều khả năng sẽ kiên quyết đóng cửa thị trường và từ chối mọi đề nghị dành cho Lewis Hall.

Jorge Salinas: Luồng sinh khí mới cho hành lang cánh

Trực tiếp đối mặt nguy cơ thương vụ Lewis Hall đổ bể, HLV Michael Carrick cùng bộ phận tuyển trạch MU đã thông qua phương án Jorge Salinas. Cầu thủ 19 tuổi vừa trải qua giải đấu ấn tượng khi cùng đội tuyển U19 Tây Ban Nha giành chức vô địch U19 châu Âu tại Xứ Wales vào tháng 7 vừa qua.

Ban huấn luyện Quỷ đỏ tin rằng Salinas có thừa năng lực chuyên môn để thi đấu ngay tại đội một, tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng với Luke Shaw – người thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì rắc rối chấn thương.

Cuộc đua tài chính: MU áp đảo Barcelona

Salinas là phương án dự phòng hợp lý cho Carrick.

Mặc dù Salinas ưu tiên gia nhập đội chủ sân Camp Nou và Barcelona đã tiến hành đàm phán ban đầu với đại diện của anh, đại diện La Liga lại gặp rào cản lớn về tài chính. Đội bóng xứ Catalonia không chấp nhận kích hoạt điều khoản giải phóng, chỉ đưa ra lời đề nghị tối đa 8 triệu euro (bao gồm 6 triệu euro trả trước, 2 triệu euro phụ phí và gán thêm một cầu thủ để giảm chi phí).

Trái ngược với thái độ đắn đo của đối thủ, Manchester United tỏ ra vô cùng quyết đoán. Đội bóng nước Anh sẵn sàng chi trọn vẹn 16 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Salinas ngay khi Newcastle đưa ra câu trả lời chính thức về Lewis Hall. Sự vượt trội về tài chính giúp Quỷ đỏ nắm lợi thế hoàn toàn trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ người Tây Ban Nha.