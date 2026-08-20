MU sẵn sàng chi 60 triệu bảng săn Myles Lewis-Skelly nhằm tìm lại hình bóng Paul Pogba Tập đoàn INEOS muốn đưa tiền vệ 19 tuổi Myles Lewis-Skelly từ Arsenal về Old Trafford với giá 60 triệu bảng để giải quyết bài toán sáng tạo khu trung tuyến.

Nối tiếp nỗ lực tái thiết tuyến giữa dưới thời HLV Michael Carrick tại mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027, ban lãnh đạo Manchester United và tập đoàn INEOS đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly của Arsenal. Mức giá 60 triệu bảng được cho là con số vừa đủ để kích hoạt thương vụ đầy táo bạo này, nhằm tìm kiếm một tiền vệ có khả năng bùng nổ và điều tiết lối chơi tương tự Paul Pogba năm xưa.

Trăn trở tìm kiếm người kế thừa Paul Pogba

Đã đúng 10 năm kể từ ngày Manchester United chi ra mức phí kỷ lục 89 triệu bảng để đưa Paul Pogba trở lại sân Old Trafford. Di sản mà ngôi sao người Pháp để lại vẫn là một đề tài tranh cãi: một thiên tài bẩm sinh nhưng thiếu đi sự ổn định để trở thành hạt nhân kéo câu lạc bộ qua những giai đoạn giông bão.

Sự khác biệt thể hiện rõ khi đặt Pogba cạnh Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi 107 bàn và sở hữu 108 đường kiến tạo sau 327 trận, hoàn toàn vượt trội so với con số 39 bàn và 51 kiến tạo sau 233 trận của cựu tiền vệ Juventus. Tuy nhiên, lối chơi mạo hiểm của Fernandes không thể lấp đầy khoảng trống về khả năng kéo bóng và thoát pressing ở khu vực trung tuyến mà Pogba từng đảm nhận.

Lewis-Skelly có thể giúp MU nguôi nỗi nhớ Pogba? Ảnh: Getty Images

Sau thất bại 2-4 trước AC Milan dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim trong đợt giao hữu tiền mùa giải, nhu cầu bổ sung một tiền vệ đẳng cấp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã cân nhắc mức giá 65 triệu bảng cho Carlos Baleba của Brighton. Dù vậy, mục tiêu tối thượng mà giới chủ INEOS nhắm tới lại là mảnh ghép đầy tiềm năng từ đại kình địch Arsenal.

Chân dung Myles Lewis-Skelly và ưu thế thống kê vượt trội

Thương vụ chiêu mộ Myles Lewis-Skelly mang giá trị chiến thuật rất lớn. Ở tuổi 19, tiền vệ người Anh vừa có màn trình diễn xuất sắc tại trận tranh Community Shield. Anh phát triển vượt bậc dưới sự nhào nặn của HLV Mikel Arteta, từ vai trò hậu vệ trái dạt vào trung lộ cho đến khi chiếm lấy suất đá chính ở vị trí tiền vệ tâm điểm, đẩy cả Martin Zubimendi lên băng ghế dự bị trong chiến dịch Champions League vừa qua.

Lewis-Skelly không giấu giếm việc coi Paul Pogba là thần tượng lớn nhất. Phong cách thi đấu của anh thể hiện rõ điều đó qua khả năng chịu áp lực và tịnh tiến bóng xuất sắc từ phần sân nhà. Thống kê chuyên sâu chỉ ra rằng ở mùa giải trước, Lewis-Skelly nằm trong top 10% tiền vệ xuất sắc nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu về số pha dẫn bóng tịnh tiến mỗi 90 phút, đồng thời thuộc top 9% về tỷ lệ qua người thành công.

MU nỗ lực đưa về Lewis-Skelly phút chót kỳ chuyển nhượng? Ảnh: Getty Images

Để thấy rõ giá trị của ngôi sao Arsenal, có thể nhìn sang Carlos Baleba. Tiền vệ của Brighton chật vật trong khâu tịnh tiến bóng khi chỉ nằm ở nhóm 25% thấp nhất về số lần tịnh tiến và nhóm 42% về khả năng rê bóng. Ngoại trừ sức mạnh tranh chấp, Baleba không mang lại sự linh hoạt chiến thuật bằng Lewis-Skelly.

Không chỉ mạnh ở kỹ năng cá nhân, tài năng trẻ 19 tuổi còn sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén, điển hình là đường chuyền xé rào cản phòng ngự để Riccardo Calafiori ghi bàn vào lưới Manchester City. Cựu danh thủ Jamie Carragher thậm chí so sánh thái độ thi đấu tự tin của anh với Jude Bellingham.

Mức giá 60 triệu bảng cho một cầu thủ từng đá chính ở trận chung kết Champions League được coi là cơ hội đầu tư hời dành cho Manchester United. Nếu thương vụ hoàn tất, HLV Michael Carrick sẽ sở hữu trong tay một viên ngọc quý đủ khả năng giải quyết triệt để bài toán sáng tạo tại Old Trafford.