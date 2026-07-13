MU sẵn sàng chi đậm tái khởi động thương vụ Carlos Baleba từ Brighton Manchester United đang theo sát Carlos Baleba nhằm củng cố tuyến giữa sau khi thương vụ Ederson đổ bể. Ngôi sao của Brighton hiện được định giá lên tới 100 triệu bảng.

Trong nỗ lực tái thiết tuyến giữa vốn đang bộc lộ nhiều lỗ hổng, Manchester United được cho là đã đưa Carlos Baleba trở lại danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tiền vệ trẻ thuộc biên chế Brighton hiện là một trong những cái tên được săn đón nhất tại Ngoại hạng Anh với mức định giá tiệm cận con số 100 triệu bảng.

Giải bài toán khủng hoảng nhân sự tuyến giữa

Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh về nhân sự ở khu vực trung tuyến. Sự ra đi của lão tướng Casemiro đã để lại một khoảng trống lớn về kinh nghiệm và khả năng đánh chặn. Tình hình càng trở nên bi đát hơn khi tân binh Manuel Ugarte dính chấn thương dài hạn, khiến phương án dự phòng của huấn luyện viên bị thu hẹp đáng kể.

Baleba vẫn trong tầm ngắm Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images.

Dù Manchester United chuẩn bị hoàn tất việc ký hợp đồng với tài năng trẻ Andrey Santos, nhưng ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng một mình cầu thủ người Brazil là chưa đủ để cáng đáng cường độ thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Sau khi quyết định hủy bỏ thỏa thuận chiêu mộ Ederson, Quỷ đỏ buộc phải tìm kiếm một cái tên có đẳng cấp và sự cơ động cao hơn.

Chiến lược tiếp cận Carlos Baleba

Theo chuyên gia chuyển nhượng Pete O'Rourke chia sẻ trên Football Insider, Carlos Baleba không phải là cái tên xa lạ với bộ phận tuyển trạch của Man United. Đội bóng này đã theo dõi sát sao tiền vệ người Cameroon từ mùa hè năm ngoái và luôn giữ liên lạc để nắm bắt tình hình.

"Tôi nghĩ Man United vẫn đang nhắm tới các tiền vệ. Họ có thể tái khởi động thương vụ Carlos Baleba, người mà họ từng muốn chiêu mộ vào mùa hè năm ngoái và hiện vẫn nằm trong tầm ngắm," ông O'Rourke nhận định. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng Man United đang chờ đợi một tín hiệu tích cực từ phía Brighton về việc giảm mức giá yêu cầu trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức.

Mảnh ghép mang thiên hướng "The Destroyer"

Lý do khiến Man United khao khát Baleba nằm ở phong cách chơi bóng mạnh mẽ và khả năng bao quát sân ấn tượng của cầu thủ này. Tại Brighton, Baleba đã chứng minh mình là một "máy quét" thực thụ với tỷ lệ tranh chấp thành công cao và khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh.

Sự cơ động của Baleba được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự, đồng thời tạo điều kiện cho các tiền vệ sáng tạo phía trên rảnh tay hơn. Đáng chú ý, chuyên gia Fabrizio Romano cũng từng tiết lộ rằng bản thân Carlos Baleba rất khao khát được khoác áo Quỷ đỏ, đây có thể là lợi thế lớn cho đội chủ sân Old Trafford trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lúc này chính là mức giá 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra. Đội bóng vùng ven biển miền Nam nước Anh vốn nổi tiếng là "cứng rắn" trong các thương vụ bán ngôi sao, và Man United sẽ cần một chiến lược đàm phán khôn ngoan nếu muốn sở hữu chữ ký của tiền vệ sinh năm 2004 này.