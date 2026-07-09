MU sẵn sàng chia tay Marcus Rashford, Juventus đàm phán mua Emiliano Martinez Manchester United lên kế hoạch thanh lý Marcus Rashford trước tour du đấu tháng 8, trong khi Juventus nỗ lực hoàn tất thương vụ Emiliano Martinez từ Aston Villa.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những biến động lớn từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Tâm điểm đổ dồn về Old Trafford khi Manchester United đang cân nhắc một quyết định mang tính bước ngoặt với biểu tượng của câu lạc bộ, trong khi Juventus và Real Madrid cũng đang tích cực thực hiện các kế hoạch nâng cấp đội hình quy mô lớn.

Manchester United và quyết định khó khăn với Marcus Rashford

Ban lãnh đạo Manchester United đã đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm tương lai của Marcus Rashford trước khi toàn đội khởi hành sang Dublin để bắt đầu chuyến du đấu tiền mùa giải vào tháng 8. Dù chân sút 28 tuổi người Anh vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự sơ bộ của tân huấn luyện viên Michael Carrick, nhưng đội bóng thành Manchester đang nghiêm túc xem xét các lời đề nghị chuyển nhượng để tái cấu trúc ngân sách.

MU cân nhắc bán Rashford. Ảnh: Getty Images.

Việc bán Rashford không chỉ mang lại nguồn thu lớn mà còn giúp đội chủ sân Old Trafford giải phóng quỹ lương đáng kể. Hiện tại, cả Sun và Guardian đều xác nhận đội bóng đang cân nhắc kỹ lưỡng mọi phương án trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của tiền đạo này.

Juventus tiến gần thỏa thuận với Emiliano Martinez

Tại Serie A, Juventus đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Aston Villa để chiêu mộ thủ thành Emiliano Martinez. Thủ môn 33 tuổi người Argentina được cho là đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với đội bóng thành Turin. Điểm nghẽn duy nhất hiện nay là mức phí chuyển nhượng, khi "Lão phu nhân" đang đề nghị đối tác Ngoại hạng Anh giảm bớt 10 triệu euro so với yêu cầu ban đầu.

Sự xuất hiện của Martinez được kỳ vọng sẽ mang lại bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế cho khung gỗ của Juventus trong bối cảnh đội bóng này đang trải qua giai đoạn chuyển giao nhân sự mạnh mẽ.

Cuộc đua giành chữ ký các tài năng trẻ: Nusa, Kroupi và Herrington

Thị trường chuyển nhượng cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn cho những tài năng trẻ triển vọng:

Antonio Nusa (21 tuổi): Arsenal và Tottenham đang dẫn đầu nhóm 5 đội bóng Anh theo đuổi ngôi sao chạy cánh của RB Leipzig. Nusa gây ấn tượng mạnh tại Bundesliga nhờ tốc độ và khả năng bùng nổ ở hành lang biên.

Arsenal và Tottenham đang dẫn đầu nhóm 5 đội bóng Anh theo đuổi ngôi sao chạy cánh của RB Leipzig. Nusa gây ấn tượng mạnh tại Bundesliga nhờ tốc độ và khả năng bùng nổ ở hành lang biên. Eli Junior Kroupi (20 tuổi): Barcelona đã đưa tiền đạo của Bournemouth vào danh sách rút gọn. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan phải đối mặt với sự cạnh tranh từ PSG, Arsenal và Tottenham.

Barcelona đã đưa tiền đạo của Bournemouth vào danh sách rút gọn. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan phải đối mặt với sự cạnh tranh từ PSG, Arsenal và Tottenham. Lucas Herrington (18 tuổi): Hậu vệ người Australia của Colorado Rapids đang là mục tiêu tranh giành của cả Barcelona, Chelsea, Manchester City và Manchester United. Herrington được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh tiềm năng nhất thế giới hiện nay.

Martinez đang là mục tiêu hàng đầu của Juve. Ảnh: Getty Images.

Jose Mourinho và kế hoạch gia cố hàng thủ Real Madrid

Tại Tây Ban Nha, huấn luyện viên Jose Mourinho đang ưu tiên tăng cường "chất thép" cho hệ thống phòng ngự của Real Madrid. Ba cái tên được chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhắm tới bao gồm Riccardo Calafiori, Piero Hincapie và Ruben Dias. Đây đều là những mẫu hậu vệ có thể hình lý tưởng và khả năng tranh chấp ấn tượng, phù hợp với triết lý bóng đá cơ bắp mà Mourinho muốn xây dựng.

Đáng chú ý, cựu tiền vệ Liverpool - Fabinho cũng bày tỏ nguyện vọng được tái hợp với Mourinho tại sân Bernabeu sau khi rời Al-Ittihad. Cầu thủ 32 tuổi tin rằng kinh nghiệm của mình vẫn đủ đẳng cấp để cống hiến cho Kền kền trắng.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Chelsea đang cân nhắc phương án chiêu mộ Dusan Vlahovic từ Juventus nếu họ quyết định làm mới hàng công. Trong khi đó, Liverpool đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi từ Lille - người vừa có màn trình diễn chói sáng trong màu áo đội tuyển Morocco.

Ở một diễn biến khác, tài năng trẻ Jesse Derry của Chelsea chuẩn bị chuyển đến Sporting CP theo dạng cho mượn. Cầu thủ 19 tuổi dự kiến sẽ có mặt tại Lisbon để kiểm tra y tế, mở ra cơ hội ra sân thường xuyên hơn tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.