MU sẵn sàng vượt Chelsea trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Alex Scott với giá 64 triệu bảng Manchester United sẵn sàng chớp thời cơ chiêu mộ tiền vệ Alex Scott từ Bournemouth sau khi Chelsea chần chừ không nâng mức giá 64 triệu bảng.

Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Alex Scott đang chứng kiến bước ngoặt lớn trên thị trường chuyển nhượng. Manchester United đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đàm phán và sẵn sàng thực hiện một thương vụ đánh chiếm mục tiêu ngay trước mắt kình địch Chelsea.

Alex Scott đang nằm trong tầm ngắm của Manchester United và Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè.

Bước ngoặt từ thái độ chần chừ của Chelsea

Theo nguồn tin từ Sports Boom, đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị các thủ tục để nhảy vào thương vụ Alex Scott. Sự xuất hiện bất ngờ của "Quỷ đỏ" diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Chelsea và Bournemouth đi vào bế tắc.

Trước đó, Bournemouth đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 64 triệu bảng từ đội bóng thành London. Mặc dù lập trường ban đầu của đội bóng chủ quản rất cứng rắn, sức ép giữ người đang dần suy giảm khi kỳ chuyển nhượng mùa hè bước vào giai đoạn then chốt.

Sức ép cạnh tranh từ phía Chelsea cũng hạ nhiệt rõ rệt. Nhà báo David Ornstein tiết lộ The Blues đã bắt đầu chuyển hướng đàm phán sang Jordan Henderson để gia tăng kinh nghiệm cho khu trung tuyến. Dù Alex Scott từng bày tỏ mong muốn cập bến Stamford Bridge, phía Chelsea vẫn chưa gửi thêm bất kỳ đề nghị cải thiện nào về mức giá.

Phẩm chất chuyên môn của Alex Scott

Ở tuổi 22, Alex Scott được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất tại Ngoại hạng Anh. Ngôi sao này nổi bật nhờ sự đa năng, có thể vận hành linh hoạt ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc lùi sâu làm nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu.

Quyết định từ chối hợp đồng gia hạn mới đây từ phía Bournemouth càng khẳng định khao khát ra đi của Scott. Tiền vệ sinh năm 2003 muốn tìm kiếm một môi trường giàu tính cạnh tranh hơn để phát triển sự nghiệp.

Bài toán nhân sự tuyến giữa tại Old Trafford

Mặc dù thể hiện sự quan tâm sát sao, tuyến giữa của Manchester United thực tế đã tương đối chật chội. Sự xuất hiện của các tân binh như Andrey Santos và Youri Tielemans, cùng với sự hiện diện ổn định của tài năng trẻ Kobbie Mainoo, giúp chiều sâu tuyến giữa của HLV được đảm bảo.

Hơn nữa, Alex Scott không phải mẫu tiền vệ phòng ngự thuần túy để trực tiếp khỏa lấp khoảng trống mà Casemiro để lại. Do đó, việc đầu tư thêm một mẫu cầu thủ trung tâm mang thiên hướng luân chuyển bóng chưa hẳn là ưu tiên cấp bách nhất của ban lãnh đạo đội bóng.

Hiệu ứng domino trên thị trường chuyển nhượng

Khả năng hoàn tất thương vụ này phụ thuộc lớn vào những biến động kế tiếp trên thị trường. Nếu Real Madrid quyết định rao bán Aurelien Tchouameni, mục tiêu ưu tiên của Manchester United có thể lập tức thay đổi.

Bên cạnh đó, mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà Bournemouth yêu cầu chắc chắn vẫn là rào cản tài chính lớn nhất đối với bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu chữ ký của tiền vệ trẻ này.