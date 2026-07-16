MU tìm người thay Rashford, Arsenal chuẩn bị kích nổ bom tấn Antonio Nusa Manchester United nhắm Crysencio Summerville giá 30 triệu bảng phòng hờ Rashford ra đi. Arsenal chi 34 triệu bảng cho Nusa, trong khi Man City đôn thẳng sao trẻ Bouaddi lên đội một.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Trong khi Manchester United bắt đầu chuẩn bị cho một tương lai không Marcus Rashford, Arsenal và Manchester City lại đang dồn sự tập trung vào những tài năng trẻ hàng đầu châu Âu để củng cố chiều sâu đội hình.

Manchester United: Phương án Crysencio Summerville cho kịch bản không Rashford

Theo báo cáo từ Guardian, Manchester United đã đưa Crysencio Summerville của West Ham vào danh sách mục tiêu rút gọn. Động thái này được xem là phương án dự phòng chiến lược nếu Marcus Rashford quyết định rời sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng này. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, người đã có màn trình diễn ấn tượng tại Championship trước khi gia nhập West Ham, được định giá khoảng 30 triệu bảng.

Việc nhắm đến Summerville cho thấy sự thay đổi trong tư duy tuyển dụng của Quỷ đỏ: ưu tiên những cầu thủ có khả năng đột phá, tốc độ và đã có kinh nghiệm thích nghi với bóng đá Anh. Tuy nhiên, thương vụ này chỉ có thể kích hoạt nếu tương lai của Rashford được định đoạt rõ ràng.

MU đang để mắt đến Crysencio Summerville. Ảnh: Getty Images.

Arsenal và canh bạc 34 triệu bảng mang tên Antonio Nusa

Tại Bắc London, HLV Mikel Arteta đang thúc đẩy ban lãnh đạo Arsenal gửi lời đề nghị chính thức trị giá 34 triệu bảng cho Antonio Nusa. Tiền đạo cánh 21 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig đang là một trong những cái tên gây sốt tại Bundesliga nhờ khả năng đi bóng lắt léo và tư duy chơi bóng hiện đại.

Nguồn tin từ Caughtoffside cho biết, chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá rất cao tiềm năng của tuyển thủ Na Uy. Nusa được kỳ vọng sẽ mang lại sự cạnh tranh gắt gao cho Bukayo Saka và Gabriel Martinelli, đồng thời giúp Arsenal đa dạng hóa các phương án tấn công trong bối cảnh lịch thi đấu mùa tới vô cùng dày đặc.

Manchester City: Ưu tiên phát triển tài năng trẻ

Trái ngược với việc vung tiền cho các ngôi sao đã thành danh, Manchester City đang thực hiện chính sách "ươm mầm" đầy táo bạo. Đội chủ sân Etihad đã thông báo với Lille về ý định đưa tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi vào thẳng đội một thay vì đem cho mượn. Đây là minh chứng cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của Pep Guardiola vào kỹ thuật và tư duy của tài năng trẻ người Maroc.

Man City muốn Ayyoub Bouaddi trở thành 1 phần trong kế hoạch của mùa giải mới. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, Man City cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Ibrahim Mbaye từ học viện PSG. Dù vấp phải sự cạnh tranh từ Aston Villa và Tottenham, sức hút từ hệ thống huấn luyện của Pep Guardiola đang giúp nửa xanh thành Manchester chiếm ưu thế trong việc thuyết phục tiền đạo 18 tuổi người Senegal này.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại xứ sở sương mù

Everton đang nỗ lực gia cố hành lang cánh phải bằng cách liên hệ với Rico Lewis của Manchester City. Với việc Lewis cần cơ hội ra sân thường xuyên để phát triển sự nghiệp, một bản hợp đồng cho mượn hoặc mua đứt có thể là giải pháp tốt cho cả ba bên, dù Nottingham Forest và Fulham cũng đang theo sát thương vụ này.

Tại Championship, Hull City đang hoạt động vô cùng năng nổ khi chuẩn bị hoàn tất cú đúp chuyển nhượng mang tên Elliot Stroud (từ Mjallby) và thủ thành Konstantinos Tzolakis (từ Olympiacos). Trong khi đó, Sunderland cũng đang nhắm tới hậu vệ Dayann Methalie của Toulouse như một mảnh ghép quan trọng cho tham vọng thăng hạng mùa tới.