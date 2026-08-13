MU và Chelsea nhảy vào cuộc đua giành Lamine Camara sau khi Monaco từ chối Crystal Palace Manchester United và Chelsea chính thức đàm phán chiêu mộ tiền vệ Lamine Camara từ AS Monaco, ngay sau khi đề nghị 50 triệu euro của Crystal Palace bị từ chối.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến cuộc cạnh tranh nảy lửa quanh chữ ký của tiền vệ Lamine Camara. Ngay sau khi AS Monaco thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 50 triệu euro từ Crystal Palace, hai ông lớn của bóng đá Anh là Manchester United và Chelsea đã nhanh chóng can thiệp và bước vào giai đoạn đàm phán chính thức.

Lamine Camara được các đội bóng lớn nước Anh quan tâm. Ảnh: Imago

Ngôi sao trẻ toàn diện hàng đầu châu Âu

Lamine Camara hiện được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện bậc nhất tại châu Âu. Dù từng gặp vấn đề ở mắt cá chân ở mùa giải vừa qua, ngôi sao 22 tuổi vẫn duy trì hiệu suất thi đấu ấn tượng với 31 lần ra sân và đóng góp dấu giày vào 7 bàn thắng cho AS Monaco.

Đặc biệt, màn trình diễn chói sáng trong màu áo tuyển Senegal tại kỳ World Cup 2026 đã nâng tầm danh tiếng của Camara, biến anh trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của các đội bóng giàu tham vọng.

Bài toán chiến thuật của Man Utd và Chelsea

Đối với Manchester United, ban huấn luyện dưới thời HLV Michael Carrick đang khát khao bổ sung một trạm luân chuyển bóng chất lượng ở tuyến giữa. Trong bối cảnh Kobbie Mainoo là nhân tố chất lượng duy nhất còn lành lặn, lối chơi xông xáo cùng khả năng tịnh tiến bóng xuất sắc của Camara trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho cấu trúc chiến thuật của "Quỷ đỏ".

Trong khi đó, Chelsea tiếp cận thương vụ này dưới sự hỗ trợ từ các phân tích dữ liệu chuyên sâu. Đội chủ sân Stamford Bridge coi tuyển thủ Senegal là phương án nhân sự an toàn trước những diễn biến chưa rõ ràng về tương lai của Enzo Fernandez, đồng thời tin tưởng anh sẽ sớm thích nghi với nhịp độ chơi bóng tại Ngoại hạng Anh.

Bước ngoặt từ nguyện vọng của cầu thủ

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, bản thân Lamine Camara đã ngỏ ý muốn chia tay AS Monaco ngay trong kỳ chuyển nhượng này để tìm kiếm thử thách mới. Việc cầu thủ 22 tuổi bật đèn xanh tạo lợi thế lớn cho các đội bóng theo đuổi, buộc Crystal Palace phải chịu áp lực nâng giá thầu nếu không muốn thất thế trước sức hút vượt trội từ hai đối thủ hàng đầu nước Anh.