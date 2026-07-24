MU và Newcastle cạnh tranh chữ ký tiền vệ Danilo giá 25 triệu bảng từ Botafogo Manchester United và Newcastle cùng để mắt tới Danilo. Trong khi Botafogo đã nhận lời đề nghị 25 triệu bảng, hai đội bóng Anh vẫn đang cân nhắc.

Thị trường chuyển nhượng tiếp tục chứng kiến sự sôi động khi Manchester United và Newcastle United cùng dành sự quan tâm đến tiền vệ Danilo của Botafogo. Tuy nhiên, dù tuyển thủ 25 tuổi người Brazil từng có kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Nottingham Forest, cả hai câu lạc bộ vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái chính thức nào.

Danilo đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Sức ép từ những lời đề nghị 25 triệu bảng

Hiện tại, Danilo đang phải cân nhắc kỹ lưỡng về bước đi tiếp theo trong sự nghiệp. Quyết định này đưa ra trong bối cảnh câu lạc bộ chủ quản Botafogo đã nhận được các đề nghị chuyển nhượng trị giá khoảng 25 triệu bảng từ hai đội bóng là Palmeiras và Zenit St Petersburg.

Sự xuất hiện của các đại diện từ Brazil và Nga buộc các đội bóng Anh phải sớm đưa ra quyết định nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu tiền vệ tài năng này.

Kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ của Manchester United

Về phía Manchester United, đội chủ sân Old Trafford vẫn đang trong quá trình đánh giá kỹ lưỡng các lựa chọn tiềm năng cho tuyến giữa. Hấn luyện viên Michael Carrick được cho là rất muốn tiếp tục gia tăng chất lượng nhân sự ở khu vực trung tuyến nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn.

Trước đó, Quỷ đỏ đã có những bổ sung đáng chú ý khi chiêu mộ thành công Andrey Santos và Youri Tielemans. Bên cạnh Danilo, ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang theo dõi những mục tiêu chất lượng khác như Manu Kone, Carlos Baleba, đồng thời tiếp tục cập nhật tình hình của Alex Scott.

Newcastle chuyển hướng mục tiêu

Trái ngược với Manchester United, sự quan tâm từ phía Newcastle United dành cho Danilo đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguyên nhân xuất phát từ việc chích chòe vùng Đông Bắc nước Anh đang tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ Aladji Bamba từ AS Monaco với mức giá 34 triệu bảng.

Bên cạnh đó, Newcastle United cũng vừa hoàn tất bản hợp đồng trị giá 23 triệu bảng để sở hữu chữ ký của Sean Steur từ Ajax Amsterdam. Việc liên tiếp đầu tư lớn vào các tiền vệ trẻ khiến đội bóng này không còn đặt ưu tiên cao cho thương vụ Danilo.