MU vỡ mộng chiêu mộ Aurelien Tchouameni sau nước đi bất ngờ từ Real Madrid Manchester United đối mặt nguy cơ hụt Aurelien Tchouameni khi Real Madrid khẳng định không mua Enzo Fernandez, đồng nghĩa với việc giữ chân tiền vệ trụ cột người Pháp.

Manchester United đang đối mặt với một mùa hè chuyển nhượng đầy thử thách khi kế hoạch gia cố tuyến giữa liên tục vấp phải những rào cản lớn. Sau khi bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu hàng đầu, hy vọng sở hữu chữ ký của Aurelien Tchouameni từ Real Madrid cũng đang dần trở nên mong manh.

Nước đi của Real Madrid chặn đứng hy vọng của Quỷ đỏ

Dù đội chủ sân Old Trafford được cho là đã đạt thỏa thuận miệng với Ederson của Atalanta, ban lãnh đạo câu lạc bộ vẫn tham vọng đưa về thêm một ngôi sao đẳng cấp thế giới để nâng tầm hàng tiền vệ. Tchouameni, người từng tiêu tốn của Real Madrid 68 triệu bảng, chính là cái tên được kỳ vọng nhất.

Man Utd gặp khó ở thương vụ Tchouameni. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, hy vọng của Quỷ đỏ vừa bị dội một "gáo nước lạnh" từ Tây Ban Nha. Real Madrid đã đưa ra thông báo chính thức khẳng định họ không có ý định chiêu mộ Enzo Fernandez của Chelsea ở hiện tại lẫn tương lai. Động thái này gián tiếp cho thấy đội bóng Hoàng gia sẽ giữ chân Tchouameni để đảm bảo chiều sâu đội hình.

Việc không liên hệ với bất kỳ tiền vệ tên tuổi nào khác cho thấy huấn luyện viên Jose Mourinho dường như đang hài lòng với nhân sự tuyến giữa hiện tại. Điều này khiến cánh cửa rời Bernabeu của tiền vệ người Pháp gần như bị đóng sập, bất chấp sự thèm khát từ phía Manchester United.

Chuỗi thất bại liên tiếp trên thị trường chuyển nhượng

Thương vụ Tchouameni bế tắc chỉ là chương mới nhất trong một mùa hè đầy thất vọng của Quỷ đỏ. Trước đó, Mateus Fernandez – mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội bóng trong nhiều tuần – đã quyết định gia nhập Tottenham Hotspur với mức giá 85 triệu bảng.

Không dừng lại ở đó, nửa đỏ thành Manchester còn phải nếm trái đắng khi bị đối thủ cùng thành phố Manchester City vượt mặt trong thương vụ Elliot Anderson. Một mục tiêu khác là Sandro Tonali cũng nằm trong tầm ngắm, nhưng mức phí chuyển nhượng và yêu cầu đãi ngộ quá cao đã buộc United phải rút lui, để cầu thủ này rời Newcastle United và chuyển sang đầu quân cho Spurs.

Những phương án dự phòng đầy rủi ro

Trong bối cảnh các mục tiêu lớn lần lượt tuột khỏi tầm tay, Manchester United đang chuyển hướng sang tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille. Tuy nhiên, đây được đánh giá là một canh bạc đầy rủi ro. Ở tuổi 18, Bouaddi vẫn còn quá non kinh nghiệm để có thể trở thành một "bom tấn" đủ sức gánh vác tuyến giữa tại Ngoại hạng Anh ngay lập tức.

Đáng chú ý, rào cản tài chính vẫn là vấn đề lớn khi phía Lille được cho là đang yêu cầu mức giá lên tới 86 triệu bảng cho "viên ngọc quý" của mình. Nếu không thể tìm ra giải pháp đột phá, Manchester United có nguy cơ bước vào mùa giải mới với một đội hình chưa thực sự hoàn thiện như kỳ vọng của người hâm mộ.