MU xoay trục chuyển nhượng: Ederson đổ vỡ và kế hoạch thay thế với 3 tiền vệ Sau khi đàm phán chiêu mộ Ederson chính thức đình trệ, Manchester United lập tức chuyển hướng sang Joao Gomes, Sander Berge và Manu Kone để củng cố sức mạnh khu trung tuyến.

Thị trường chuyển nhượng của Manchester United vừa chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ khi thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta đi vào ngõ cụt. Từng được xem là mục tiêu trọng điểm để gia cố chiều sâu đội hình, song những rào cản trong quá trình đàm phán đã buộc đội chủ sân Old Trafford phải nhanh chóng kích hoạt các phương án dự phòng chất lượng hơn.

MU bất ngờ từ bỏ thương vụ Ederson. (Ảnh: Getty Images)

Dù chưa đưa ra thông báo chính thức, các nguồn tin uy tín xác nhận Quỷ đỏ đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản không có sự phục vụ của tiền vệ người Brazil. Trong bối cảnh Andrey Santos từ Chelsea đang tiến gần đến việc hoàn tất hợp đồng, bài toán nhân sự tại khu trung tuyến vẫn đòi hỏi những cái tên có đẳng cấp và kinh nghiệm thực chiến cao hơn.

Joao Gomes: Kinh nghiệm Ngoại hạng Anh là chìa khóa

Cái tên đầu tiên nằm trong danh sách rút gọn là Joao Gomes, người vừa trải qua một biến cố chuyển nhượng khi thỏa thuận với Atletico Madrid đổ vỡ vào phút chót. Khác với Ederson, Gomes là một "món hời" lộ thiên trên thị trường sau khi Wolves phải xuống hạng.

Điểm mạnh nhất của tiền vệ 25 tuổi này chính là sự thích nghi tuyệt vời với môi trường bóng đá Anh. Với hơn 100 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, tuyển thủ Brazil sở hữu sự quyết liệt và khả năng đánh chặn đã được kiểm chứng. Mức phí chuyển nhượng của Gomes được dự báo sẽ tương đương với khoản ngân sách mà Manchester United dự định chi cho Ederson, biến anh thành mục tiêu khả thi nhất về mặt tài chính lẫn chuyên môn.

Sander Berge: Sự bền bỉ và giá trị kinh tế

Mục tiêu thứ hai là Sander Berge, tiền vệ người Na Uy đang có phong độ cực cao sau một kỳ World Cup ấn tượng. Berge không phải là cái tên xa lạ với bộ phận tuyển trạch của Manchester United, khi anh từng nhiều lần nằm trong tầm ngắm của đội bóng trong các kỳ chuyển nhượng trước đây.

Màn trình diễn xuất sắc trước đội tuyển Brazil mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của Berge. Với thể hình lý tưởng và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, Berge mang đến sự điềm tĩnh cần thiết cho tuyến giữa. Quan trọng hơn, mức phí chuyển nhượng của anh có thể thấp hơn đáng kể so với các mục tiêu khác, giúp Quỷ đỏ tối ưu hóa ngân sách cho các vị trí xung yếu khác.

Manu Kone: Bản nâng cấp từ Olimpico

Cái tên cuối cùng và cũng là người tiềm năng nhất chính là Manu Kone. Tiền vệ thuộc biên chế Roma đang trở thành hiện tượng toàn cầu sau màn trình diễn bùng nổ trong màu áo đội tuyển Pháp tại World Cup, nơi anh khỏa lấp hoàn hảo khoảng trống mà Aurelien Tchouameni để lại.

Kone không chỉ là một phương án chữa cháy. Sự đa năng, sức trẻ và tư duy chơi bóng hiện đại biến anh thành một bản nâng cấp thực thụ cho đội hình xuất phát của HLV Erik ten Hag. Manchester United đã theo dõi Kone từ lâu và đây được xem là thời điểm vàng để đưa ngôi sao của Roma về Nhà hát của những giấc mơ.

Việc xoay trục sang ba mục tiêu này cho thấy sự linh hoạt của ban lãnh đạo Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè. Thay vì sa lầy vào một thương vụ bế tắc, Quỷ đỏ đang ưu tiên những lựa chọn có tính sẵn sàng cao và phù hợp với triết lý xây dựng đội hình dài hạn.