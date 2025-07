Gần đây, tình trạng rao bán sim điện thoại số đẹp giá rẻ trên mạng xã hội, sau đó thu tiền đặt cọc hoặc giao sim hỏng rồi biến mất đang gia tăng.

Những tưởng chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể sở hữu một chiếc sim số đẹp với giá rẻ, nhưng không ít người đã rơi vào “bẫy” của các đối tượng lừa đảo...

Những bài viết cảnh báo tình trạng lừa đảo bán sim điện thoại số đẹp giá rẻ trên mạng xã hội.

Nhiều hình thức lừa đảo

Trên mạng xã hội: Facebook, TikTok, Zalo; các tài khoản ảo thường xuyên rao bán sim tứ quý, tam hoa, thần tài như: 0968.68.68.68, 090.333.9999... với giá rẻ hơn thị trường 20-50%. Để tạo lòng tin cho người mua, các đối tượng đăng ảnh căn cước công dân giả, giấy mua bán sim giả có dấu đỏ hoặc thậm chí giả mạo nhân viên nhà mạng. Những lời dụ dỗ như: “Em cần bán gấp để xoay vốn nên để lại rẻ"; “Cọc trước 500k, ship tận nơi, có hợp đồng đầy đủ”... khiến một số người tiêu dùng “sập bẫy” sau vài tin nhắn.

Đơn cử, sau khi tìm hiểu, anh Trần Văn Hưng (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã nhắn tin cho một tài khoản Facebook xưng là nhân viên nhà mạng Viettel thì nhận được ảnh căn cước công dân, giấy tờ của nhà mạng chứng minh sở hữu sim chính chủ. Nhân viên này điện thoại nói chuyện liên tục nên anh không ngần ngại chuyển khoản đặt cọc 500.000 đồng để giữ số sim "tam hoa" có đuôi 999 với giá 2 triệu đồng (giá thị trường khoảng 10-20 triệu đồng).

“Tuy nhiên, khi tôi chuyển khoản xong thì số điện thoại của người bán không thể liên lạc được. Lúc này tôi mới biết đã bị lừa”, anh Hưng chia sẻ.

Mắc bẫy thủ đoạn tương tự, chị Nguyễn Thị Tâm trú tại phường Yên Hòa cũng bị lừa khi mua sim có đuôi số năm sinh 1990 với giá 500.000 đồng từ một tài khoản trên mạng xã hội TikTok. Người bán không yêu cầu đặt cọc và kèm theo giấy tờ bảo đảm có dấu đỏ để tạo lòng tin nên chị Tâm quyết định mua chỉ sau vài tin nhắn. Lúc nhân viên giao hàng chuyển sim đến, chị không có ở nhà nên đã nhờ người nhận giúp. Về nhà, chị mở sim ra thì không kích hoạt được nên gọi điện cho người bán hàng nhưng không thể liên lạc.

Một chiêu thức lừa đảo khác khá phổ biến là các đối tượng gửi sim thật nhưng không đúng số như thỏa thuận. Tài khoản TikTok Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ, chị đã mua sim đuôi tam hoa 999 với giá 1,5 triệu đồng. Sau một ngày nhận sim qua người giao hàng, chị phát hiện sim không phải là số đã đặt. Chị lập tức gọi lại cho người bán hàng thì người này đã chặn liên lạc của chị. Chị liên hệ với người giao hàng thì điện thoại của anh ta cũng tắt máy. Chị Thủy đành ngậm ngùi xác định số tiền 1,5 triệu đồng đã "không cánh mà bay".

Tránh trở thành "con mồi"

Theo anh Nguyễn Văn Đạt, một người chuyên bán sim của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone... tại đường Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn, Hà Nội), nhiều khách hàng đã mang sim mua trên các "chợ mạng" đến cửa hàng anh nhờ kích hoạt nhưng phần lớn những sim số đẹp giá rẻ này đều không sử dụng được. Khách hàng cho biết vì nghe theo quảng cáo, lại ham số đẹp và giá lại rất hời nên quyết định "mở hầu bao" nhưng không ngờ vướng phải lừa đảo.

Hiện tại, trên các trang mạng xã hội, nhiều tài khoản đã có những bài viết cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua sim số đẹp với giá quá thấp so với thị trường. Tài khoản Facebook Nguyễn Nam Sơn, một người kinh doanh điện thoại và sim trên mạng kể lại trường hợp một khách hàng mua sim có đầu 03 đuôi 8888 với giá 800.000 đồng trong khi giá thật khoảng 35-40 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, người này đến cửa hàng của nhà mạng kiểm tra thì phát hiện đó là phôi sim hỏng. Khi không kích hoạt được, nạn nhân gọi cho người bán hàng thì đối tượng đã chặn tài khoản của người mua, xóa bài đăng trên Facebook.

Về vấn đề này, luật sư Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Luật AEC (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cảnh báo, tình trạng rao bán sim điện thoại số đẹp, với giá rẻ, yêu cầu khách đặt cọc rồi chặn liên lạc là hành vi lừa đảo phổ biến. Vì vậy, người dân cần cảnh giác, khi mua sim nên yêu cầu người bán cùng đến đại lý ủy quyền của nhà mạng để kiểm tra, thực hiện chuyển nhượng, sang tên chính chủ thì mới thanh toán. Ngoài ra, khách hàng có thể gọi tổng đài các nhà mạng để kiểm tra tình trạng hoạt động của sim.

Theo Luật sư Trần Hoàng Vũ, trong trường hợp bị lừa, người dân cần trình báo công an địa phương hoặc phản ánh đến các cổng thông tin chống lừa đảo. Việc tố giác giúp cơ quan chức năng thu thập bằng chứng, điều tra, xử lý các đối tượng. Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt mức nhẹ là cải tạo không giam giữ, nặng là tù chung thân và phạt tiền 10-100 triệu đồng.

Theo thống kê từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 1.500 vụ lừa đảo liên quan đến sim số đẹp, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế này cho thấy, dù nhu cầu sở hữu sim số đẹp là chính đáng, nhưng sự nhẹ dạ có thể khiến nhiều người phải trả giá đắt. Hơn ai hết, mỗi người dân cần tỉnh táo, cẩn trọng để tránh trở thành "con mồi" của những kẻ lừa đảo vô lương tâm.