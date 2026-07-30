Thông tin Mua bếp từ của thương hiệu nào uy tín? 4 tiêu chí cần cân nhắc Thị trường bếp từ hiện có nhiều mẫu mã, phân khúc giá và nguồn gốc linh kiện khác nhau. Vì vậy, để xác định nên mua bếp từ của thương hiệu nào uy tín, người dùng cần đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như nguồn gốc linh kiện, độ an toàn, khả năng vận hành ổn định và chính sách hậu mãi. Dưới đây là 4 tiêu chí quan trọng có thể tham khảo trước khi lựa chọn.

1. Các tiêu chí chọn thương hiệu bếp từ uy tín

Để đánh giá một thương hiệu bếp từ có đáng tin cậy hay không, người tiêu dùng có thể cân nhắc 4 nhóm yếu tố sau:

Nguồn gốc linh kiện lõi rõ ràng: Một chiếc bếp từ chất lượng cần có hệ thống mâm từ, bo mạch và mặt kính ổn định. Các thương hiệu sử dụng linh kiện từ những nhà cung cấp có uy tín như E.G.O, EuroKera hoặc Schott Ceran thường có lợi thế về độ bền, khả năng chịu nhiệt và tính ổn định trong quá trình sử dụng.