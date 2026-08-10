Mua lại nhà ở xã hội đang thuê theo giá nào?

Đối với các căn hộ cho thuê trong dự án nhà ở xã hội thì sau khi hết hợp đồng thuê 5 năm, người đang thuê được mua lại nhà theo giá nhà ở xã hội hay giá thương mại theo cơ chế thị trường?

Theo quy định trước đây (Luật Nhà ở 2014), người đang thuê nhà ở xã hội được mua lại nhà ở này với giá quy định cho nhà ở xã hội sau 5 năm thuê.

Tuy nhiên tại khoản 9 Điều 88 Luật Nhà ở 2023 quy định: "Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê được bán nhà ở này theo cơ chế thị trường sau 10 năm kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng cho đối tượng có nhu cầu nếu dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy định của pháp luật về đất đai…".

Ông Nguyễn Văn Thủy (Hà Nội) hỏi, với quy định hiện nay, đối với các căn hộ cho thuê trong dự án nhà ở xã hội thì sau khi hết hợp đồng thuê 5 năm, người đang thuê được mua lại nhà theo giá nhà ở xã hội hay giá thương mại theo cơ chế thị trường?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 38 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản có quy định:

"Điều 38. Sửa đổi, bổ sung Điều 78

Sửa đổi, bổ sung khoản 12 như sau:

"12. Trường hợp đang cho thuê nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư được ưu tiên bán nhà ở cho người đang thuê nếu người thuê nhà ở có nhu cầu mua trước thời hạn 10 năm và đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của Nghị định này hoặc bán lại nhà ở này cho Quỹ nhà ở quốc gia.

Giá bán nhà ở xã hội đang cho thuê gồm: giá bán đã được thẩm định, xác định tại thời điểm xác định, thẩm định giá thuê, cộng với lãi vay bình quân hằng năm của các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tương ứng với thời gian thuê và trừ đi phần giá trị khấu hao nhà ở. Giá trị khấu hao nhà ở được xác định bằng giá bán nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định nhân với thời gian đã thuê chia cho số năm thu hồi vốn đầu tư đã tính toán để cho thuê"".

Đề nghị ông căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.