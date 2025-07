Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới và cảnh báo, từ đêm nay 10/7, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa diện rộng, cục bộ mưa rất to.

Tin mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hoá

Đêm qua và sáng sớm nay (10/7), vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 9/7 đến 3h ngày 10/7 có nơi trên 80mm như: trạm Dào San 2 (Lai Châu) 81,8mm; trạm Hua Trai (Sơn La) 104,4mm; trạm Nậm Mười 2 (Lào Cai) 91mm; trạm Hùng Mỹ (Tuyên Quang) 82,6mm; trạm Thái Học (Cao Bằng) 91,8mm…

Dự báo từ đêm nay 10/7 đến đêm 12/7, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Từ đêm nay 10/7, miền Bắc mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa có nơi vượt 300mm. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Theo đó, từ nay đến chiều tối 10/7, những trận mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục trút xuống vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 10/7 đến đêm 11/7, mưa lớn mở rộng phạm vi ở Bắc Bộ và Thanh Hoá với hình thái mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 40-90mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 150mm trong 3 giờ.

Hình thái thời tiết trên duy trì ở Bắc Bộ và Thanh Hoá trong ngày và đêm 12/7, lượng mưa giảm so với 24 giờ trước đó, phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm qua 9/7, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C như: trạm Phù Yên (Sơn La) 38,4°C; trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 39,4°C; trạm Lào Cai 38,6°C; trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 38,2°C; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 38,2°C; trạm Ba Vì (Hà Nội) 39,1°C; trạm Ninh Bình 38,8°C; trạm Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,3°C; trạm Đô Lương (Nghệ An) 39°C…

Ngày 10/7, trong khi nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ thì vẫn bao trùm Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, các khu vực trên nguy cơ xảy ra mưa rào và dông ở một số nơi. Từ 11/7, nắng nóng xu hướng dịu dần.

Từ đêm 11/7 đến ngày 19/7, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, mưa lớn ở miền Bắc giảm dần, miền Trung nắng nóng diện rộng trở lại.

Theo dự báo, sau đợt mưa to liên tục trút xuống trong khoảng 4 ngày, từ 13/7, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm dần, tuy nhiên, vùng núi vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong thời kỳ dự báo, Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, từ đêm 11-12/7, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ khoảng 15/7, các tỉnh, thành Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Trong suốt 10 ngày tới, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa này với mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.