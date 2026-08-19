Nhịp cầu bạn đọc Mưa lớn, Quốc lộ 55 qua Lâm Đồng ngập sâu nhiều ngày Mưa lớn khiến Quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3 ngập sâu 0,6 - 0,8 m, giao thông khó khăn, lực lượng chức năng huy động máy bơm nhưng bất thành.

Chiều 19/8, ông Hồng Việt Trung, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 3 xác nhận, Quốc lộ 55, đoạn qua thôn 9, đã ngập kéo dài 4 ngày do mưa lớn liên tục. Ghi nhận lúc 16 giờ cùng ngày, đoạn đường dài khoảng 200 m ngập sâu 0,6 - 0,8 m.

Mưa lớn gây ngập lụt khiến phương tiện cơ giới khó lưu thông

Nước ngập khiến xe hơi, xe tải nhỏ và xe máy khó lưu thông. Một số phương tiện cố vượt qua đã bị chết máy. Đáng chú ý, khi xe tải trọng lớn lưu thông, nước tạo thành sóng tràn vào nhà dân hai bên đường, khiến nhiều tài sản, vật dụng có nguy cơ hư hỏng. Bùn đất cũng theo dòng nước tràn vào nhà các hộ dân ven đường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt.

Xe lớn chạy qua vùng ngập khiến nước tạo thành sóng tràn vào nhà dân

Chị Đỗ Trần Kim Phượng, người dân sống gần khu vực ngập cho biết, vị trí này thấp trũng nên khi mưa lớn, nước từ nhiều hướng dồn về. Trong khi đó, hệ thống cống thoát nước nhỏ và bị bùn đất bồi lấp nên không đáp ứng khả năng tiêu thoát.

“Khoảng 1 tháng nay, tuyến đường đã ngập hàng chục lần. Đợt này mưa kéo dài nên ngập liên tục 4 ngày. Mỗi lần ngập, giao thông bị ách tắc, nước tràn vào nhà dân”, chị Phượng chia sẻ.

Ngập sâu kéo dài trong thời gian 4 ngày ở thôn 9, xã Bảo Lâm 3

Tình trạng ngập kéo dài cũng khiến một số nhà dân có dấu hiệu bị ảnh hưởng. “Sau những trận mưa lớn, nền nhà bị sụt lún, làm tường nứt ở nhiều vị trí, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của gia đình”, anh Đỗ Gia Tuấn, người dân thôn 9, xã Bảo Lâm 3 phản ánh.

Nước ngập sâu trên Quốc lộ 55 đoạn qua thôn 9 xã Bảo Lâm 3

Để khắc phục, UBND xã Bảo Lâm 3 phối hợp với đơn vị bảo trì đường bộ huy động máy bơm nước. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước từ nhiều hướng tiếp tục đổ về, trong khi khả năng thoát nước hạn chế nên việc bơm chống ngập chưa đạt hiệu quả.

Nhà anh Đỗ Gia Tuấn bị ngập nước nhiều ngày nên xảy ra hiện tượng nứt, lún nhà

Theo địa phương, tình trạng ngập tại khu vực này đã kéo dài hơn 1 năm. UBND xã Bảo Lâm 3 nhiều lần kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá và có phương án xử lý.

Ông Hồng Việt Trung cho biết, Sở Xây dựng đã phê duyệt phương án xử lý ngập tại khu vực trên. Đơn vị thi công đã tập kết máy móc, thiết bị và đang triển khai đúc cấu kiện bê tông cốt thép phục vụ gói thầu xử lý ngập.

“Địa phương đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm xử lý điểm ngập, bảo đảm giao thông và ổn định đời sống người dân”, ông Trung cho biết thêm.