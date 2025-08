Đời sống Mua sắm không túi nilon, chuyện nhỏ mà lớn Hiện nay, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển từ mua sắm trực tiếp sang mua sắm online, từ cân thịt, mớ rau, ly trà sữa, hộp bún đến các đồ gia dụng… đều được giao đến tận nhà. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện ích ấy là cả một hệ lụy không hề nhỏ, khi vô tình tạo ra lượng rác thải khổng lồ từ những gói hàng giao tận nhà.

Do yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, các đơn hàng online thường được đóng gói kỹ, nhiều lớp bằng những vật liệu như: xốp, nilon, nhựa… vô tình tạo thành “núi rác” khổng lồ. Điều đáng lo ngại, những loại rác thải này phần lớn được bỏ chung với rác thải thông thường, không được phân loại tại nguồn để tái chế, do đó thời gian phân hủy rất lâu. Khi chôn lấp, các loại rác thải này sẽ phân hủy thành vi nhựa, xâm nhập vào nguồn nước và đất, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. Qua đó cho thấy, rác thải nhựa trong hoạt động thương mại điện tử là vấn đề đang “báo động” ở nhiều quốc gia, không riêng gì Việt Nam. Từ ngày 1/1/2025, Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực, trong đó có quy định bắt buộc việc thực hiện phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, đến nay việc hướng dẫn hay thực thi việc phân loại này trong dân cư vẫn chưa được sâu rộng, chưa đồng bộ. Do đó, cần thời gian đủ dài để trở thành thói quen và người dân ý thức sự nguy hại từ việc ô nhiễm rác thải nhựa.

Những năm gần đây, một số cửa hàng trong tỉnh đang nỗ lực, từng bước thực hiện nhiều mô hình bảo vệ môi trường xanh. Hôm nọ, tôi ghé 1 cửa hàng thời trang trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy) mua sắm. Đến khi tính tiền, thì nhân viên thông báo cửa hàng không dùng túi nilon. Lúc ấy tôi hơi bực mình vì phải ôm đồ lỉnh kỉnh ra bỏ vào cốp xe. Khi về nhà nghĩ lại, nếu cửa hàng nào cũng đồng loạt thực hiện như thế, người tiêu dùng sẽ tự ý thức đem theo túi khi mua sắm và giảm được lượng lớn túi nilon thải ra ngoài môi trường.

Sau khi tìm hiểu, mới biết, cửa hàng ấy thực hiện “nói không với túi nilon” từ nhiều năm nay. Ban đầu, khách hàng phàn nàn nhiều, nhưng khi được nhân viên giải thích, nếu cần, khách có thể mua túi vải hoặc túi thân thiện môi trường chỉ có giá vài ngàn đồng (có bán tại cửa hàng), nhằm hạn chế dùng túi nilon, chung tay bảo vệ môi trường. Ngoài ra, một số cửa hàng khác cũng chuyển sang dùng túi giấy thay vì sử dụng túi nilon sử dụng 1 lần. Hoạt động hơn 6 năm nay, cửa hàng bán đồ handmade Ruộng Hoa ở phường Phú Thủy – tỉnh Lâm Đồng chỉ sử dụng túi giấy đựng đồ cho khách. Chủ shop Ruộng Hoa chia sẻ: “Mặc dù chi phí sẽ tăng hơn so với việc sử dụng túi nilon, nhưng với hành động nhỏ ấy, hy vọng sẽ là thông điệp gửi đến mỗi khách hàng để cùng chung tay hạn chế rác thải nhựa, túi nilon”.

Ngoài ra, mỗi năm chủ shop Ruộng Hoa còn tổ chức chợ Phiên xanh, tập hợp những cửa hàng trong tỉnh có các sản phẩm làm thủ công, được sản xuất, chế biến từ các nguyên vật liệu thân thiện môi trường. Đặc biệt, các quầy hàng ở phiên chợ này sẽ không dùng túi nilon để gói hàng, mà khuyến khích người đến mua nên đem theo túi đựng hàng. Ngoài ra, các loại nước uống, thức ăn bày bán tại phiên chợ hoàn toàn hữu cơ, các sản phẩm đều được tái tạo tiêu dùng và tránh nguồn rác thải ra môi trường.

Gần đây, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể trong tỉnh liên tục tuyên truyền đến người dân việc hạn chế dùng túi nilon thông qua các chương trình: phát giỏ nhựa, phát túi thân thiện ở các chợ dân sinh, đổi rác thải nhựa lấy quà, phân loại rác tại nguồn… Để cả cộng đồng chung tay hạn chế dùng túi nilon là cả câu chuyện dài, trong đó, ngành chức năng, các nhà quản lý cũng cần có giải pháp căn cơ, có chế tài hoặc thu phí, đánh thuế đối với các nhà sản xuất bao bì nhựa, các nhà phân phối, các trang bán hàng trực tuyến, các sàn thương mại điện tử. Có như vậy, nhận thức của người dân sẽ dần thay đổi từ việc đơn giản nhất là mua sắm xanh!