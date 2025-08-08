Thời sự Mưa to, gió lớn gây nhiều thiệt hại tại phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng Cơn mưa kèm gió lớn kéo dài khoảng 30 phút vào trưa 8/8 đã làm nhiều công trình, cây xanh trên địa bàn phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng) ngã đổ.

Cây xanh trong khuôn viên Nhà khách 19/8 ngã đổ đè lên một chiếc xe ô tô

Ông Trịnh Anh, Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa cho biết, lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục sự cố do mưa lớn gây ra.

Trước đó, vào khoảng 13h30 tới 14h, trên địa bàn phường xảy ra trận mưa kèm gió lớn bất thường



Mưa lớn gây chập điện tại phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng. Video do người dân cung cấp

Sự việc khiến một số nhà bị tốc mái; cây xanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng và khuôn viên Nhà khách 19/8 bị ngã đổ...

Một cổng chào bị ngã đổ sau cơn mưa lớn

Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng của phường Bắc Gia Nghĩa đã có mặt tại hiện trường để dọn dẹp, thu dọn cây cối gãy đổ, cắt tỉa cành nhánh chắn đường; đồng thời, kiểm tra, xử lý các điểm nguy hiểm, bảo đảm cho người dân đi lại.

Một mái tôn của hộ dân bị cuốn bay và mắc vào đường lưới điện

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên một số tài sản công cộng và của người dân bị hư hỏng.