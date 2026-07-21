Giáo dục - Đào tạo Mùa tuyển sinh lớp 10 ở Lâm Đồng: Giảm áp lực, tăng trách nhiệm Mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Lâm Đồng là năm đầu tiên áp dụng hình thức xét tuyển trực tuyến thay cho thi tuyển. Cách làm mới này không chỉ giúp hàng chục ngàn học sinh giảm áp lực thi cử, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về tính khách quan, minh bạch trong việc đánh giá kết quả học tập ở bậc THCS.

Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Hàm Thuận Nam tiến hành xét tuyển lớp 10

Giảm áp lực thi cử

Tại Trường THPT Hàm Thuận Nam (xã Hàm Thuận Nam), Hội đồng tuyển sinh vừa công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 26 điểm, kèm điều kiện điểm trung bình các môn lớp 9 từ 6,4 trở lên. Với 793 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cho 670 chỉ tiêu, nhà trường tuyển đủ ngay trong đợt đầu tiên và không phải xét nguyện vọng 2.

Những ngày này, học sinh đến trường làm thủ tục nhập học trong không khí nhẹ nhàng, trật tự. Sau khi hoàn tất hồ sơ, các em còn được giáo viên tư vấn lựa chọn một trong 5 tổ hợp môn học để chuẩn bị bước vào chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ông Hoàng Trung Thông - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Thuận Nam chia sẻ: “Phương thức xét tuyển giúp giảm áp lực thi cử cho học sinh, giảm chi phí cho phụ huynh và các trường THPT cũng không còn phải tổ chức một kỳ thi tuyển sinh riêng như trước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình cũng giúp công tác tuyển sinh nhanh hơn, minh bạch hơn và phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của ngành giáo dục”.

Nếu ở Trường THPT Hàm Thuận Nam, công tác tuyển sinh đã hoàn tất ngay sau đợt xét đầu tiên thì tại Trường THPT Phan Thiết (phường Phan Thiết), hội đồng tuyển sinh vẫn đang hoàn thiện dữ liệu để chuẩn bị họp xét sau khi các trường THPT chuyên kết thúc tuyển sinh. Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Phan Thiết tuyển 765 học sinh, tương ứng 17 lớp. Trong đó, khoảng 80% chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 1 và 20% dành cho nguyện vọng 2.

Học sinh và phụ huynh đến làm thủ tục nhập học tại Trường THPT Hàm Thuận Nam

Ông Hoàng Quốc Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thiết cho biết: “Nhà trường xác định công tác tuyển sinh phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và công bằng. Việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập của cả quá trình bậc THCS không chỉ giảm áp lực thi cử mà còn phản ánh toàn diện hơn sự nỗ lực của học sinh. Chúng tôi cũng chú trọng hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong từng khâu để mùa tuyển sinh diễn ra thuận lợi, tạo niềm tin cho xã hội”.

Bảo đảm công bằng, minh bạch

Điểm khác biệt lớn nhất của mùa tuyển sinh năm nay không nằm ở việc học sinh không phải dự thi, mà ở chỗ kết quả của cả quá trình học tập trong 4 năm THCS trở thành căn cứ quyết định cơ hội vào lớp 10.

Theo quy định, điểm xét tuyển được tính từ kết quả rèn luyện, học tập của các năm THCS quy đổi sang thang điểm, cộng điểm ưu tiên hoặc khuyến khích nếu có. Trường hợp nhiều học sinh bằng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng sẽ lần lượt xét điểm trung bình lớp 9 rồi tổng điểm trung bình môn Toán và Ngữ văn. Học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng trong cùng nhóm trường; nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2.

Phụ huynh, học sinh đến Trường THPT Hàm Thuận Nam làm thủ tục nhập học

Vì vậy, trách nhiệm của các trường THCS trong kiểm tra, đánh giá học sinh càng trở nên quan trọng. Việc xét tuyển bằng học bạ chỉ thực sự hiệu quả khi quá trình đánh giá được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Nếu quản lý không chặt chẽ, rất dễ phát sinh tình trạng chạy theo điểm số, ảnh hưởng đến sự công bằng trong tuyển sinh.

Đến thời điểm này, nhiều trường THPT công lập trong tỉnh đã hoàn thành việc xét tuyển nhưng nhiều trường vẫn đang chờ hoàn tất tuyển sinh các trường chuyên trước khi tiến hành xét tuyển theo kế hoạch. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả, danh sách trúng tuyển sẽ được công khai trên website và fanpage của nhà trường để học sinh hoàn tất thủ tục nhập học. Toàn bộ quy trình đều được kiểm soát trên hệ thống điện tử, góp phần nâng cao tính công khai và minh bạch.