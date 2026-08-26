Thông tin Mua xe nâng Hangcha chính hãng tại Thiên Sơn Holdings Trong bối cảnh tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất kho bãi đang là bài toán trọng tâm của các doanh nghiệp, việc tìm kiếm một giải pháp nâng hạ uy tín, bền bỉ là điều kiện tiên quyết để bứt phá trong vận hành. Ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với vai trò là đơn vị phân phối chính thức xe nâng Hangcha tại Việt Nam, Thiên Sơn Holdings hiện đang là cái tên được nhiều đối tác “chọn mặt gửi vàng”.

Thiên Sơn Holdings - Nhà phân phối xe nâng chính hãng Hangcha tại Việt Nam

Thiên Sơn Holdings là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp, khẳng định vị thế vững chắc với vai trò là đại lý phân phối các dòng xe nâng chính hãng mang thương hiệu Hangcha tại Việt Nam. Với phương châm hoạt động “Thịnh vượng cùng bạn”, doanh nghiệp luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, hướng tới tầm nhìn trở thành nhà phân phối thiết bị nâng hạ hàng đầu, đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong khâu vận chuyển và nâng hạ hàng hóa của thị trường nội địa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc đưa các dòng sản phẩm xe nâng Hangcha đa dạng tiếp cận thị trường, Thiên Sơn Holdings còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đi kèm cùng đội ngũ nhân sự năng động, giàu kinh nghiệm. Hiện tại, quy mô doanh nghiệp đã được mở rộng với hệ thống 8 chi nhánh trải dài trên toàn quốc cùng 1 tổng kho phụ tùng đặt tại Hà Nội, qua đó trực tiếp phục vụ nhu cầu cho hơn 1.500 doanh nghiệp mỗi năm.

Thiên Sơn Holdings phân phối xe nâng Hangcha chính hãng, đáp ứng nhu cầu nâng hạ và vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc

Các dòng xe nâng Hangcha được phân phối tại Thiên Sơn Holdings

Nhằm đáp ứng đa dạng yêu cầu vận hành và quy mô kho bãi của các doanh nghiệp, Thiên Sơn Holdings hiện đang cung cấp danh mục xe nâng Hangcha phong phú, gồm:

Xe nâng dầu: Xe nâng sử dụng động cơ đốt trong với dải tải trọng đa dạng từ 1.5 - 8 tấn. Thiết bị được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành bền bỉ, tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn khí thải và hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Xe nâng điện: Xe nâng sử dụng năng lượng điện, bao gồm các thiết kế ngồi lái và đứng lái, đáp ứng tải trọng từ 1 - 5 tấn. Phân khúc này nổi bật với phiên bản sử dụng pin Lithium tiên tiến, giúp quá trình vận hành diễn ra êm ái, ít tiếng ồn.

Xe nâng tay các loại: Gồm các dòng xe nâng tay cơ và xe nâng tay điện trang bị pin Lithium (có phiên bản nâng tay cao và nâng tay thấp) với thiết kế nhỏ gọn, tải trọng dao động từ 1 - 3 tấn.

Các bộ công tác đi kèm xe nâng: Gồm các thiết bị lắp ráp chuyên dụng phục vụ cho yêu cầu vận hành của từng ngành hàng đặc thù như: bộ kẹp gỗ, gầu xúc, kẹp gạch, bộ đẩy kéo (push pull), càng xoay, bộ dịch giá,...

Vì sao nhiều doanh nghiệp lựa chọn mua xe nâng Hangcha tại Thiên Sơn Holdings?

Bên cạnh năng lực cung cấp đa dạng sản phẩm, Thiên Sơn Holdings ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường nhờ khả năng đáp ứng các tiêu chí khắt khe của doanh nghiệp.

Cam kết chất lượng và nguồn gốc: Là đại lý phân phối chính thức của thương hiệu Hangcha tại Việt Nam, đơn vị cam kết cung cấp các thiết bị mới 100%, đảm bảo tính minh bạch về xuất xứ và đi kèm chính sách bảo hành chính hãng dài hạn.

Giá thành cạnh tranh: Lợi thế nhập khẩu và phân phối trực tiếp từ nhà máy sản xuất mà không qua trung gian giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, mang đến mức giá vô cùng hấp dẫn cho khách hàng.

Dịch vụ toàn diện: Không chỉ cung cấp xe nâng, Thiên Sơn Holdings mang đến các giải pháp bao gồm: dịch vụ cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng và cung ứng phụ tùng thay thế chính hãng, đáp ứng mọi nhu cầu phát sinh trong quá trình vận hành.

Mạng lưới toàn quốc, giao xe nhanh chóng: Lợi thế 1 tổng kho và 8 chi nhánh trải dài giúp tối ưu khoảng cách địa lý, đảm bảo quá trình vận chuyển và bàn giao thiết bị tận nơi diễn ra trong thời gian ngắn.

Đội ngũ chuyên môn cao, hậu mãi tận tâm: Lực lượng chuyên viên đông đảo, giàu kinh nghiệm, đảm bảo tư vấn chính xác dòng xe phù hợp với nhu cầu và luôn sẵn hàng hỗ hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho doanh nghiệp.

Thiên Sơn Holdings đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp bằng sản phẩm chính hãng và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện

Bằng uy tín vững chắc trong suốt nhiều năm với vai trò phân phối chính thức xe nâng Hangcha cùng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, Thiên Sơn Holdings mang đến một điểm tựa đáng tin cậy cho bài toán vận hành kho bãi của các đơn vị. Để tham khảo chi tiết danh mục sản phẩm và nhận tư vấn giải pháp phù hợp, các doanh nghiệp có thể liên hệ với Thiên Sơn Holdings qua các kênh thông tin:

Hotline: 0979654498

Địa chỉ: Km3 QL3, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Hà Nội