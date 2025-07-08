Mức chi bữa ăn giữa ca cho người lao động

Bà Nguyễn Thị Luyến (Hà Nội) phản ánh, Điều 34 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP quy định chế độ ăn giữa ca hoặc ăn định lượng đối với người lao động, Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên được thực hiện theo thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy, quy chế của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thông tư số 07/2025/TT-BNV ngày 28/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng có hướng dẫn tương tự như trên.

Tuy nhiên, trước đó, khoản 4 Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH có quy định: "Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước".

Bà Luyến hỏi, quy định áp dụng mức tiền chi bữa trưa ăn giữa ca cho người lao động vẫn bị hạn chế ở mức không vượt quá mức 730.000 đồng/người/tháng hay được phép áp dụng theo quy chế của công ty theo hướng dẫn tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với người lao động, Ban điều hành, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước từ năm 2025 được thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 34 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Chinhphu.vn