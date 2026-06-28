Mức giá 599 USD cho Steam Machine: Sai lầm trong chuỗi cung ứng của Valve khiến cơ hội vụt mất Chuyên gia rò rỉ phần cứng tiết lộ Valve có thể đã mở bán Steam Machine với giá 599 USD nếu quản lý tốt nguồn cung bộ nhớ. Sự chậm trễ và thiếu hụt linh kiện đã đẩy giá thiết bị lên cao.

Theo những thông tin phân tích mới nhất từ Moore’s Law Is Dead (MLID), Valve đã bỏ lỡ cơ hội đưa Steam Machine tiếp cận thị trường với mức giá cạnh tranh 599 USD. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở những sai lầm trong việc quản lý chuỗi cung ứng linh kiện, đặc biệt là chiến lược dự trữ bộ nhớ trong giai đoạn thị trường biến động.

Sai lầm trong chiến lược dự trữ và hợp đồng linh kiện

Nguồn tin từ MLID chỉ trích Valve vì đã trì hoãn ngày ra mắt Steam Machine với hy vọng giá bộ nhớ sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, thực tế diễn ra ngược lại khi giá linh kiện đạt đỉnh, khiến chi phí sản xuất dòng mini PC này tăng vọt. Các kỹ sư của Valve cũng thừa nhận công ty thiếu các hợp đồng cung ứng dài hạn với những nhà sản xuất DRAM lớn như Micron.

Steam Machine shown running through smoke

Trong khi các công ty công nghệ khác nhanh chóng thu gom linh kiện từ các đại lý bán lẻ trước khi giá đạt đỉnh, Valve lại chọn phương án chờ đợi. MLID nhận định rằng nếu Valve thực hiện chiến lược mở bán thử nghiệm (soft launch) vào tháng 12 với khoảng 5.000 hệ thống, họ có thể đã duy trì được mức giá thấp hơn và nhận về những đánh giá tích cực hơn từ người dùng thay vì mức giá cao gây tranh cãi như hiện tại.

Các giải pháp thay thế bị bỏ lỡ

Thay vì trì hoãn toàn bộ dự án, Valve có thể áp dụng các mô hình kinh doanh linh hoạt hơn để tối ưu chi phí cho người dùng:

Phiên bản Barebones: Cung cấp thiết bị không kèm RAM và ổ cứng SSD, cho phép người dùng tự tận dụng linh kiện sẵn có để giảm giá thành ban đầu.

Cung cấp thiết bị không kèm RAM và ổ cứng SSD, cho phép người dùng tự tận dụng linh kiện sẵn có để giảm giá thành ban đầu. Phiên bản Collector: Phát hành các bản đặc biệt với giá cao hơn trong giai đoạn khan hiếm để duy trì dòng tiền và sự hiện diện thương hiệu.

Phát hành các bản đặc biệt với giá cao hơn trong giai đoạn khan hiếm để duy trì dòng tiền và sự hiện diện thương hiệu. Tối ưu phần mềm: Sử dụng SteamOS kết hợp với các công nghệ như FSR 4.1 để bù đắp cho cấu hình phần cứng không quá mạnh nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng chơi game.

Hệ lụy đối với các dự án phần cứng tương lai

Sự cố của Steam Machine làm dấy lên những lo ngại về cách quản lý sản phẩm của Valve trong tương lai. MLID lo ngại rằng nếu không thay đổi tư duy quản lý chuỗi cung ứng, Valve có thể lặp lại sai lầm tương tự với Steam Deck 2 hoặc kính thực tế ảo Frame VR sắp tới. Mặc dù doanh thu của Valve vẫn ổn định nhờ nền tảng Steam, nhưng những thất bại về phần cứng có thể làm giảm niềm tin của người dùng vào hệ sinh thái của hãng.