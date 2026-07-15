Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh thông tuyến

Ông Trần Minh Long (Hưng Yên) đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp những quy định về thông tuyến khám chữa bệnh, mức hưởng BHYT và danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được thông tuyến hiện nay tại tỉnh Hưng Yên.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên trả lời như sau:

Tại khoản 4 Điều 22 Luật BHYT; Điều 19 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định việc khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, không đúng quy định về chuyển người bệnh quy định tại Điều 26 và Điều 27 của Luật BHYT (hay được gọi là khám bệnh, chữa bệnh "thông tuyến") được quỹ BHYT thanh toán theo tỷ lệ phần trăm của mức hưởng như sau:

- 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu;

- 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản;

- Từ ngày 01/7/2026, khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 01/01/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng;

- Từ ngày 01/7/2026, khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 01/01/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng.

Danh sách các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh BHYT "thông tuyến" tại tỉnh Hưng Yên: