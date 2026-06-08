Mức hưởng BHYT khi khám trái tuyến tại bệnh viện trung ương

Ông nội của bà Phạm Thu là thương binh, khám bệnh trái tuyến tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Tên trên thẻ BHYT và tên trên Căn cước công dân của ông bà Thu bị sai lệch. Ban đầu Bệnh viện da liễu Trung ương không chấp nhận thẻ BHYT này, nhưng khi bà Thu tìm hiểu thì được biết, chỉ cần xác nhận giấy tờ này là cùng 1 người thì bác sĩ mới xác nhận được hưởng BHYT. Bà Thu hỏi, vì sao cán bộ làm trong bệnh viện không nắm bắt được thông tin trên để hướng dẫn người dân, mà người dân phải tự tìm thông tin và báo lại với cán bộ y tế?

Ông của bà Thu khám và nhập viện trái tuyến từ Chất Bình, Ninh Bình đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thì được hưởng BHYT mức bao nhiêu? Bà Thu đã hỏi cán bộ bệnh viện nhưng không nhận được giải thích rõ ràng và thống nhất.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Bệnh viện Da liễu Trung ương là cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu, trước ngày 01/01/2025 được cấp có thẩm quyền xác định là Bệnh viện tuyến Trung ương nên trường hợp ông của bà tự đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện (không có giấy chuyển cơ sở khám, chữa bệnh) và thực hiện đầy đủ thủ tục khám, chữa bệnh BHYT xuất trình Căn cước công dân đã tích hợp thông tin thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT, hình ảnh thẻ BHYT trên VssID và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh thì ông của bà được quỹ BHYT chi trả như sau:

- Khám, chữa bệnh ngoại trú: 100% chi phí khám, chữa bệnh theo mức hưởng ghi trên thẻ BHYT và phạm vi chi trả của quỹ BHYT trong trường hợp được chẩn đoán và điều trị bệnh, nhóm bệnh thuộc Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế; trường hợp chẩn đoán và điều trị các bệnh/nhóm bệnh khác thì không được thanh toán theo chế độ BHYT.

- Khám, chữa bệnh nội trú: 100% chi phí khám, chữa bệnh theo mức hưởng ghi trên thẻ BHYT và phạm vi chi trả của quỹ BHYT trong trường hợp được chẩn đoán và điều trị bệnh/nhóm bệnh thuộc Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT; trường hợp chẩn đoán và điều trị các bệnh/nhóm bệnh khác thì được thanh toán 40% chi phí khám, chữa bệnh theo mức hưởng ghi trên thẻ BHYT và phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

- Trường hợp cấp cứu (do Bệnh viện xác định): 100% chi phí khám, chữa bệnh theo mức hưởng ghi trên thẻ BHYT và phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Tuy nhiên, do thông tin bà cung cấp chưa đầy đủ về mức hưởng BHYT của ông bà nên cơ quan BHXH chưa có đủ cơ sở để trả lời bà. Để xác minh, làm rõ, đề nghị ông của bà đến cơ quan BHXH nơi cư trú và cung cấp thông tin để được kiểm tra, xác minh và giải đáp; đồng thời, để cơ quan BHXH hướng dẫn và điều chỉnh thông tin trong trường hợp chưa khớp đúng thông tin thẻ BHYT và Căn cước công dân của ông bà để thuận tiện mỗi khi đi khám, chữa bệnh BHYT.

Về thông tin bà phản ánh nhân viên y tế tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cung cấp thông tin về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT và quyền lợi, mức hưởng của người tham gia BHYT chưa chính xác và thống nhất, BHXH Việt Nam đã chuyển thông tin đến BHXH TP. Hà Nội để đề nghị Bệnh viện đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT, mức hưởng, quyền lợi BHYT của người tham gia để cung cấp các thông tin cho người bệnh BHYT chính xác, thống nhất.