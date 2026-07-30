Mức lương 130.000 bảng mỗi tuần ngáng đường Dusan Vlahovic đến Man United Gia nhập thị trường chuyển nhượng tự do sau khi chia tay Juventus, Dusan Vlahovic lọt vào tầm ngắm của Man United. Tuy nhiên, đòi hỏi thù lao quá cao khiến thương vụ này rơi vào thế bế tắc.

Kỳ chuyển nhượng tiếp tục chứng kiến những biến động kịch tính khi Dusan Vlahovic chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi đáo hạn hợp đồng với Juventus. Cầu thủ người Serbia lập tức rơi vào tầm ngắm của Manchester United nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Dù vậy, thương vụ tiềm năng này đang lâm vào thế bế tắc khi đôi bên chưa thể tìm được tiếng nói chung về chế độ đãi ngộ.

Dusan Vlahovic là phương án nâng cấp hàng công Man United.

Rào cản từ đòi hỏi thù lao khổng lồ

Ban lãnh đạo Manchester United xem Dusan Vlahovic là phương án chất lượng để thay thế vị trí của Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, tiền đạo 26 tuổi lại đưa ra yêu cầu thu nhập lên tới 130.000 bảng mỗi tuần. Đây được xem là con số vượt quá giới hạn chấp nhận của đội chủ sân Old Trafford cho một nhân tố khó bảo đảm suất đá chính nghiễm nhiên.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện "Quỷ đỏ" hiện vẫn ưu tiên đặt niềm tin vào Benjamin Sesko cho vị trí trung phong cắm. Việc duyệt chi một khoản quỹ lương lớn cho một cầu thủ mang tính chất xoay tua là nước đi chứa đựng nhiều rủi ro tài chính mà giới thượng tầng Man United quyết tâm né tránh.

Dấu hỏi về phong độ thi đấu

Sự e ngại của Man United hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào hiệu suất gần đây của Vlahovic. Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Juventus, chân sút người Serbia chỉ đóng góp 10 pha lập công sau 23 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thống kê này thể hiện sự sa sút đáng kể so với thời điểm anh cập bến thành Turin từ Fiorentina với mức phí chuyển nhượng lên tới 70 triệu euro.

Chính sự bất đồng sâu sắc về cấu trúc lương thưởng kết hợp với phong độ thiếu ổn định đã khiến Juventus chấp nhận để ngôi sao của mình ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do, thay vì cố gắng gia hạn hợp đồng.

Sự cạnh tranh từ Barcelona và kịch bản thương vụ

Bất chấp những đòi hỏi khắt khe về mặt tài chính, vị thế cầu thủ tự do vẫn giúp Vlahovic nhận được sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Đáng chú ý, Barcelona được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và nặng ký đối với Man United trong cuộc đua này. Sự quan tâm từ các câu lạc bộ danh tiếng là lý do khiến phía đại diện của tiền đạo 26 tuổi tiếp tục giữ vững lập trường trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Manchester United không có ý định cuốn theo cuộc đua tiền bạc. Thương vụ chiêu mộ Vlahovic nhiều khả năng sẽ bị đóng lại, trừ khi trung phong người Serbia chủ động nhượng bộ và giảm đáng kể yêu cầu về mức lương.