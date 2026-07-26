Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đồng thời quy định số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 25/6/2026, quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đồng thời quy định số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với đội ngũ trực tiếp tham gia công việc tại cộng đồng dân cư. Đây là cơ sở để thống nhất việc bố trí chức danh, thực hiện chế độ phụ cấp, hỗ trợ và kiêm nhiệm sau khi tổ chức chính quyền địa phương được kiện toàn, góp phần bảo đảm hoạt động của thôn, tổ dân phố diễn ra thường xuyên, hiệu quả.

Đối tượng, chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND, phạm vi điều chỉnh bao gồm mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nghị quyết cũng quy định số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với những người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng trước hết là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của Chính phủ.

Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại khu dân cư; tuyên truyền, vận động Nhân dân; nắm bắt tình hình cơ sở; phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết áp dụng đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, không bao gồm những chức danh khác ở cơ sở đã được quy định trong pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Các chức danh được xác định gồm: Phó trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố, Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh và Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết.

Việc xác định cụ thể từng nhóm đối tượng giúp quá trình triển khai được thống nhất, hạn chế tình trạng áp dụng không đồng đều giữa các địa bàn.

Về số lượng, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí tối đa không quá 6 chức danh tham gia hoạt động thuộc nhóm chức danh quy định tại Nghị quyết.

Quy định này nhằm bảo đảm tổ chức bộ máy ở cơ sở được bố trí phù hợp, không phát sinh số lượng vượt quá yêu cầu, đồng thời vẫn đáp ứng nhiệm vụ vận động quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa và triển khai các phong trào tại cộng đồng dân cư.

Việc giới hạn số lượng chức danh còn tạo điều kiện để các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp nhân sự theo đặc điểm dân số, khối lượng công việc và tình hình thực tế của từng thôn, tổ dân phố. Qua đó, nguồn lực ngân sách được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, gắn chế độ hỗ trợ với trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể.

Mức phụ cấp, hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, trong đó đã bao gồm phần hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng được phân thành hai nhóm địa bàn nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, tính chất và mức độ phức tạp của nhiệm vụ tại cơ sở.

Nhóm thứ nhất gồm thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới và thôn đặc biệt khó khăn.

Tại các địa bàn thuộc nhóm này, Bí thư Chi bộ được hưởng mức phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 2,0 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, Bí thư Chi bộ được hưởng mức phụ cấp bằng 2,5 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 2,5 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 1,5 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Cách phân nhóm và xác định mức phụ cấp thể hiện nguyên tắc địa bàn có quy mô dân số lớn, điều kiện đặc thù hoặc khối lượng công việc cao hơn thì mức phụ cấp đối với các chức danh chủ chốt cũng cao hơn.

Điều này góp phần ghi nhận trách nhiệm, áp lực công việc và vai trò của đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách trong việc duy trì hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở.

Đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, mức hỗ trợ cũng được quy định theo hai nhóm địa bàn nêu trên.

Tại thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên và các địa bàn có tính chất đặc thù, Phó trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,2 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Các chức danh Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh và Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại nhóm địa bàn này được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,4 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, Phó trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,0 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Các chức danh Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh và Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,3 lần mức lương cơ sở mỗi tháng.

Việc quy định cụ thể từng chức danh và mức hỗ trợ tương ứng là căn cứ để các địa phương lập dự toán, chi trả chế độ đúng quy định.

Đồng thời, chính sách góp phần động viên đội ngũ tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố tiếp tục phát huy trách nhiệm, sâu sát địa bàn, tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại cơ sở.

Quy định chế độ kiêm nhiệm, nguồn kinh phí và trách nhiệm thực hiện

Một nội dung quan trọng của Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND là quy định cụ thể việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp, hỗ trợ khi kiêm nhiệm.

Đây là cơ sở để các địa phương sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi của người được giao thực hiện thêm nhiệm vụ.

Theo Nghị quyết, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có thể kiêm nhiệm một chức danh người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố, nhưng chỉ được kiêm nhiệm không quá một chức danh. Mức phụ cấp kiêm nhiệm được hưởng bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Khoản phụ cấp kiêm nhiệm này không được sử dụng để tính đóng hoặc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Quy định góp phần phân định rõ phụ cấp của chức danh chính với khoản phụ cấp phát sinh do đảm nhiệm thêm công việc, bảo đảm quá trình thanh toán và thực hiện chế độ được minh bạch.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng có thể kiêm nhiệm một chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Trường hợp này, người kiêm nhiệm được hưởng mức hỗ trợ bằng 100% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm và không được kiêm nhiệm quá một chức danh.

Đối với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, Nghị quyết cho phép kiêm nhiệm một chức danh tham gia hoạt động khác ở thôn, tổ dân phố. Người kiêm nhiệm được hưởng mức hỗ trợ bằng 100% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm, đồng thời cũng chỉ được kiêm nhiệm không quá một chức danh.

Quy định về kiêm nhiệm vừa tạo điều kiện để địa phương chủ động bố trí nhân sự, vừa bảo đảm người thực hiện thêm nhiệm vụ được hưởng chế độ tương xứng.

Việc giới hạn mỗi người chỉ kiêm nhiệm tối đa một chức danh nhằm tránh tình trạng tập trung quá nhiều nhiệm vụ vào một cá nhân, ảnh hưởng đến chất lượng công việc và khả năng hoàn thành trách nhiệm được giao.

Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm rà soát số lượng người hưởng phụ cấp, hỗ trợ; xác định đúng chức danh, địa bàn và mức hưởng; xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026. Kể từ thời điểm này, ba nghị quyết trước đây của HĐND các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định về chức danh, phụ cấp, hỗ trợ và kiêm nhiệm đối với người hoạt động ở cấp xã, thôn, tổ dân phố hết hiệu lực thi hành.

Việc thay thế các quy định cũ bằng một nghị quyết thống nhất tạo cơ sở pháp lý chung để triển khai chế độ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức.

HĐND tỉnh Ninh Bình giao UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát quá trình triển khai. Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 25/6/2026.