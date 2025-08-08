Tại Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025, Chính phủ quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng thủ dân sự.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, trong đó quy định mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về phòng thủ dân sự, bao gồm:

- Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định điều động, huy động lực lượng, trang thiết bị, tài sản tham gia hoạt động phòng thủ dân sự.

- Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về tập trung huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự.

- Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động phòng thủ dân sự (Điều 22).

- Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ trang thiết bị, công trình phòng thủ dân sự (Điều 23).

- Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng trang thiết bị, công trình phòng thủ dân sự (Điều 24).

Theo quy định, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng thủ dân sự sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 75 triệu đồng.

Cụ thể, Điều 20, Nghị định số 218/2025/NĐ-CP quy định các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định điều động, huy động lực lượng, trang thiết bị, tài sản tham gia hoạt động phòng thủ dân sự như sau:

1. Phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cản trở thực hiện quyết định điều động, huy động lực lượng, trang thiết bị, tài sản tham gia hoạt động phòng thủ dân sự của cấp có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành đối với hành vi không chấp hành quyết định điều động, huy động lực lượng, trang thiết bị, tài sản tham gia hoạt động phòng thủ dân sự của cấp có thẩm quyền.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành quyết định điều động, huy động của lực lượng, trang thiết bị, tài sản tham gia hoạt động phòng thủ dân sự của cấp có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này.

Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về tập trung huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự (Điều 21):

1. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định huy động tham gia huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi không bố trí thời gian cho người được huy động tham gia huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tham gia huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động phòng thủ dân sự (Điều 22):

1. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi từ chối tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong trường hợp điều kiện thực tế cho phép.

2. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật về sự cố, thảm họa.

3. Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi cản trở hoặc cố ý trì hoãn thực hiện sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, người có thẩm quyền trong thực hiện phòng thủ dân sự.

4. Phạt tiền từ 50 triệu đến 75 triệu đồng dối với một trong các hành vi sau:

a) Không chấp hành quyết định huy động nhân lực, trang thiết bị, tài sản, nhu yếu phẩm để phục vụ hoạt động ứng phó khẩn cấp của người có thẩm quyền.

b) Không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về sự cố, thảm họa đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc chấp hành quyết định huy động nhân lực, trang thiết bị, tài sản tham gia hoạt động phòng thủ dân sự của cấp có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ trang thiết bị, công trình phòng thủ dân sự (Điều 23):

1. Phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi làm hỏng trang thiết bị, công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng.

2. Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi cản trở hoạt động của lực lượng quản lý, bảo vệ hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng.

3. Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành yêu cầu của lực lượng quản lý, bảo vệ hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng.

4. Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi phá hủy, chiếm đoạt trang thiết bị, công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng.

Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng trang thiết bị, công trình phòng thủ dân sự (Điều 24):

1. Phạt tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trang thiết bị phòng thủ dân sự chuyên dụng không đúng mục đích hoặc sử dụng không đúng công năng của công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng.

2. Phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi tạo chướng ngại vật nhằm cản trở hoạt động phòng thủ dân sự.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phá dỡ, di dời chướng ngại vật đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 điều này.

Nghị định số 218/2025/NĐ-CP gồm 4 chương, 69 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2025 và thay thế Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ.