Muci ghi bàn sớm, Trabzonspor hạ Udinese trong trận giao hữu Trabzonspor đánh bại Udinese 1-0 tại Dacia Arena trong trận giao hữu CLB, với bàn duy nhất của Muci ở phút 4; đội chủ nhà phải chấp nhận thất bại sau màn rượt đuổi bất thành.

Trabzonspor 1 - 0 Udinese Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Trabzonspor tiếp đón Udinese.

4' Ernest Muci sớm đưa Trabzonspor vượt lên Phút 4, Ernest Muci lập công sau đường kiến tạo của Aral Şimşir, đưa Trabzonspor vượt lên trước Udinese. Đội chủ nhà đã có khởi đầu đầy hứng khởi với bàn mở tỷ số từ rất sớm.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

61' Trabzonspor thay người ở phút 61 Phút 61', Samet Akaydin vào sân thay Chibuike Nwaiwu. Trabzonspor thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Udinese 1-0.

61' Trabzonspor điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61', Mustafa Eskihellaç vào sân thay Sidny Lopes Cabral. Trabzonspor có thêm điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn trước Udinese.

61' Trabzonspor thay người ở phút 61 Phút 61', Metehan Mimaroğlu vào sân thay Noah Jose Saviolo bên phía Trabzonspor. Đội bóng này điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn trước.

61' René Mitongo vào sân ở phút 61 Phút 61, René Mitongo được tung vào sân thay Ernest Muci. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận trong hiệp hai.

61' Trabzonspor thay người ở phút 61 Phút 61, Umut Nayir vào sân thay Paul Onuachu. Trabzonspor có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn Udinese 1-0.

61' Cenk Özkacar vào sân ở phút 61 Phút 61', Cenk Özkacar vào sân thay Wagner Pina khi Trabzonspor đang dẫn 1-0. Đây là sự điều chỉnh nhân sự cho phần còn lại của trận đấu.

61' Ozan Tufan vào sân ở phút 61 Phút 61', Ozan Tufan được tung vào sân, thay Stefan Savic. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận Trabzonspor đang dẫn trước.

72' Saba Goglichidze vào sân ở phút 72 Phút 72, Saba Goglichidze được tung vào sân, thay Matteo Palma. Trabzonspor điều chỉnh nhân sự trong thế dẫn trước.

72' Branimir Mlacic vào sân ở phút 72 Phút 72, Branimir Mlacic được tung vào sân thay Oumar Solet. Một sự thay đổi nhân sự đáng chú ý trong hiệp hai.

72' Nicolò Zaniolo vào sân phút 72 Phút 72, Nicolò Zaniolo vào sân thay Vakoun Bayo. Trabzonspor đang dẫn 1-0, và sự xuất hiện của Zaniolo bổ sung thêm lựa chọn cho đội chủ nhà.

73' Samet Akaydin nhận thẻ vàng ở phút 73 Phút 73, Samet Akaydin nhận thẻ vàng. Trabzonspor vẫn dẫn 1-0, nhưng chiếc thẻ này buộc anh phải thận trọng hơn trong phần còn lại.

73' Juan Arizala vào sân thay Enzo Ebosse Phút 73', Juan Arizala vào sân thay Enzo Ebosse khi Trabzonspor đang dẫn 1-0.

73' Abdoulaye Camara vào sân phút 73 Phút 73, Abdoulaye Camara được tung vào sân thay Sandi Lovrić. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội bóng trong những phút cuối trận.

73' Giulio Vinciati vào sân thay Adam Buksa Phút 73, Giulio Vinciati vào sân thay Adam Buksa, tạo nên sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong trận đấu.

74' Erol Can Çolak vào sân thay André Onana Phút 74, Erol Can Çolak được tung vào sân, thay André Onana. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối.

75' James Abankwah vào sân phút 75 Phút 75, James Abankwah vào sân thay Oier Zarraga. Udinese có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Trabzonspor dẫn 1-0.

75' David Pejičić vào sân ở phút 75 Phút 75, David Pejičić vào sân thay Thomas Kristensen. Sự thay đổi nhân sự này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng trong những phút cuối.

78' Trabzonspor thay người ở phút 78 Phút 78, Melih Kabasakal vào sân thay Aral Şimşir. Trabzonspor điều chỉnh nhân sự trong lúc đang dẫn trước Udinese.

79' Trabzonspor điều chỉnh nhân sự phút 79 Phút 79, K. Akcay vào sân thay Ruslan Malinovskyi, khi Trabzonspor đang dẫn Udinese 1-0. Đây là sự điều chỉnh của đội chủ nhà ở chặng cuối trận đấu.

84' Trabzonspor thay người ở phút 84 Phút 84', A. A. Teke vào sân thay Benjamin Bouchouari. Màn thay người diễn ra khi Trabzonspor đang dẫn Udinese 1-0.

KT Kết thúc: Trabzonspor 1-0 Udinese Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 23:32 02/08/2026

Thông tin trận đấu Trabzonspor vs Udinese

Trabzonspor sẽ đối đầu Udinese trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 21h30 ngày 02/08/2026. Trận đấu được tổ chức tại Dacia Arena, sân vận động của Udinese.

Đây là màn so tài giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau. Với tính chất giao hữu, cuộc đấu là dịp để Trabzonspor và Udinese kiểm tra sự chuẩn bị, đánh giá khả năng vận hành lối chơi và tạo đà cho những mục tiêu tiếp theo.

Bối cảnh trước giờ bóng lăn

Trabzonspor bước vào trận đấu với tư cách đội khách, trong khi Udinese có lợi thế sân nhà tại Dacia Arena. Tuy nhiên, những dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu hoặc lực lượng vắng mặt của hai đội chưa được cung cấp, vì vậy chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về cán cân trận đấu.

Trong các trận giao hữu, kết quả không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị chuyên môn. Cách hai đội tổ chức đội hình, khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến và mức độ hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái sẽ là những điểm đáng chú ý khi trận đấu diễn ra.

Nhận định chiến thuật

Do chưa có thông tin về sơ đồ dự kiến và đội hình xuất phát, không thể xác định chính xác cách Trabzonspor hay Udinese sẽ triển khai thế trận. Dù vậy, việc thi đấu trên sân của Udinese có thể khiến Trabzonspor cần đặc biệt chú trọng khả năng kiểm soát không gian và duy trì sự chủ động khi không có bóng.

Ở chiều ngược lại, Udinese có cơ hội tận dụng sự quen thuộc với mặt sân Dacia Arena để tổ chức lối chơi ổn định hơn. Những phút đầu trận có thể cho thấy rõ hơn ý đồ của hai huấn luyện viên, đặc biệt ở cách hai đội gây sức ép, luân chuyển bóng và phản ứng sau khi mất quyền kiểm soát.

Nhận định chung

Trabzonspor vs Udinese là trận giao hữu có bối cảnh tương đối cởi mở, trong đó trọng tâm nhiều khả năng nằm ở quá trình thử nghiệm và hoàn thiện lối chơi. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến, chưa thể khẳng định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng.

Điểm đáng chờ đợi tại Dacia Arena sẽ là cách mỗi đội cân bằng giữa yêu cầu thử nghiệm nhân sự và mục tiêu duy trì tính cạnh tranh. Diễn biến thực tế trên sân, thay vì những thống kê nền chưa được xác nhận, sẽ quyết định bức tranh rõ nhất về màn trình diễn của hai bên.

Trabzonspor 5 trận gần nhất B T Udinese 5 trận gần nhất H B B H B

Tình hình lực lượng Trabzonspor ✚ Arseniy Batagov (Knee Surgery) ✚ Mustafa Eskihellaç (Unknown Injury) ✚ Chibuike Nwaiwu (Torn Lateral Knee Ligament) ✚ Okay Yokuşlu (Cartilage Damage) ✚ Ozan Tufan (Unknown Injury) ✚ André Onana (Foot Injury) Udinese ✚ Giorgi Chakvetadze (Broken Finger)