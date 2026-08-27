Nông nghiệp - Nông thôn Mũi Né phát triển vật nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên Cùng với thế mạnh du lịch, hiện nay, nhiều nông dân tại phường Mũi Né đang phát triển chăn nuôi gắn với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương đã mang lại hiệu quả nhất định.

Giới thiệu mô hình nuôi bồ câu tại HTX Chăn nuôi hữu cơ Thiện Nghiệp

Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi hiệu quả

Theo Hội Nông dân phường Mũi Né, địa phương hiện có trên 1.500 hội viên, phần lớn làm nghề ngư nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại và buôn bán nhỏ. Thời gian qua, Hội Nông dân phường đã tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Đáng chú ý, nhiều nông dân phát triển chăn nuôi các loài đặc trưng của địa phương như dông cát, bồ câu, ong dú... đang có hiệu quả.

Trong đó, nghề nuôi dông được các hộ gia đình ở vùng đất cát ven biển Mũi Né chú trọng từ nhiều năm nay. Nhất là 3 năm trở lại đây, giá dông liên tục tăng, do cầu vượt cung. Vì vậy, nghề nuôi dông dần hồi sinh, bà con bắt đầu chú trọng đầu tư phát triển, hiện dông thương phẩm đang duy trì mức giá khoảng 700.000 - 800.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Tánh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi hữu cơ Thiện Nghiệp (Tổ dân phố 9, phường Mũi Né) cho biết: HTX hiện có 15 thành viên tham gia nuôi dông, gà, bồ câu, trồng dừa. Dông cát và bồ câu đều phù hợp với khí hậu địa phương, là đặc sản được bà con cung cấp nhu cầu tiêu dùng cho khách du lịch. Nhất là bồ câu nuôi dưới tán dừa, vừa tiết kiệm chi phí làm chuồng, tận dụng bóng mát cây dừa. Ngoài ra, nguồn phân bồ câu bón cây trồng, không ô nhiễm, ít tốn công và là một trong những mô hình có thể phát triển bền vững.

Nhiều hộ dân phường Mũi Né phát triển nuôi dông, phù hợp với điều kiện đất cát tự nhiên của địa phương.

Trong khi đó, nuôi dông được đánh giá có nhiều ưu điểm như ít tốn công chăm sóc, chi phí sản xuất thấp. Nuôi dông chủ yếu là tận dụng các loại rau trồng xung quanh nhà, cùng nguồn phế phẩm nông nghiệp. Lợi nhuận mang lại cho các hộ dân chăn nuôi khá cao.

Phát triển nghề nuôi ong dú

Ngoài các loại hình chăn nuôi, trồng trọt truyền thống, hiện nay trên địa bàn phường Mũi Né đang phát triển nghề nuôi ong dú, phù hợp với điều kiện tự nhiên và mang lại hiệu quả kinh tế. Một trong những cá nhân khởi nghiệp bằng nghề nuôi này là anh Nguyễn Bình Minh, ở tổ dân phố 9. Anh Minh cho biết: “Thời gian đầu, tôi tìm hiểu cách nuôi qua các tài liệu tham khảo, vừa tự nhân giống. Từ đó, từng bước nắm bắt được quá trình sinh trưởng của ong dú. Xuất phát điểm chỉ vài tổ nhưng sau đó đã nhân đàn và hiện luôn duy trì trên 200 thùng”.

Theo anh Minh, từ khi ong dú chúa đẻ trứng đến khi phát triển thành ong trưởng thành khoảng 50 ngày. Mỗi tổ ong 1 tháng có thể nhân đàn một lần, mỗi đàn sẽ ra ong chúa mới và sinh sôi nảy nở rất nhanh, cho mật sau 3 - 6 tháng. Một đàn ong dú (1 thùng) mỗi năm cho thu hoạch mật hai lần với năng suất trên 1 lít mật.

Anh Minh và khu vực nuôi ong dú

Dấu mốc đáng kể đến là vào năm 2025, anh Minh cung cấp khoảng 500 thùng ong giống cho các hộ dân với giá bán 1 triệu đồng/thùng và việc thu mật ong trên 30 lít, giá bán từ 1 - 1,2 triệu đồng/lít. Như vậy, kết hợp việc bán mật, bán thùng giống ong cho doanh thu trên 200 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí đầu tư.