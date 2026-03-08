Pháp luật - Đời sống Mũi Né quyết tâm xây dựng địa bàn “sạch” tội phạm trộm cắp Nhiều vụ trộm cắp tài sản đã được Công an phường Mũi Né triệt phá trả lại tài sản cho người đã mất, thể hiện quyết tâm đẩy lùi tội phạm trộm cắp, làm trong sạch địa bàn.

Công an Mũi Né kịp thời xử lý vụ trộm tài sản của du khách tại khu vực bãi biển

Với quyết tâm xây dựng địa bàn “sạch” tội phạm các loại, tạo ấn tượng cho du khách đến tham quan, vui chơi, tắm biển... Công an phường Mũi Né đã xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn xảy ra rất ít các vụ trộm cắp. Từ đầu năm đến nay chỉ xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch. Cụ thể, vào ngày 14/4, có 3 du khách nước ngoài lưu trú ở một cơ sở nghỉ dưỡng thuộc khu phố Hàm Tiến 2 của phường đi tắm biển. Cả 3 để túi xách trên bãi biển, khi tắm xong lên bờ, phát hiện mất 2 túi, bên trong có 9,8 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 14 Promax màu đen, 1 điện thoại iPhone 14 và 1 điện thoại iPhone 12. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Mũi Né đã tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt được thủ phạm là T.L.M.K (SN 2009), N.N.S (SN 2001) và L.T.H (SN 2004) cùng trú tại thôn Hiệp Lễ, xã Tân Hải.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Công an phường Mũi Né tiếp nhận tin báo về việc một công dân quốc tịch Nga lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng ở tổ dân phố 7 của phường bị mất trộm 1 điện thoại iPhone 13 Promax màu xanh. Ngay khi tiếp thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, truy xét và bắt giữ H.V.A (SN 1980) ở khu phố 4, phường Phú Hài cũ, nay là phường Phú Thủy cùng tang vật.

Các vụ trộm kể trên, Công an phường nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức truy bắt nóng, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát và tẩu tán tài sản của du khách. Trung tá Hoàng Ngọc Tuyên - Phó Trưởng Công an phường Mũi Né cho biết: “Mọi di biến động của các đối tượng nghi vấn đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng công an. Chúng tôi tập trung làm rõ đối tượng, thu hồi được tài sản trả lại cho người đã mất, giữ cho điểm đến bình yên”.

Mũi Né là điểm đến nổi tiếng trong và ngoài nước, nhiều du khách nước ngoài tham quan và nghỉ dưỡng. Nhận thức điều đó, Công an phường Mũi Né tích cực tuyên truyền phòng ngừa trộm cắp bằng nhiều hình thức, nâng cao ý thức cảnh giác và kỹ năng tự bảo vệ tài sản cho người dân và du khách.

Cùng với đó, địa phương duy trì nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng “lắp đặt camera an ninh” bảo vệ tốt hơn tài sản cho chính cơ sở cũng như của khách du lịch lưu trú tại cơ sở. Mỗi người dân hãy chủ động đồng hành với lực lượng công an trong phòng ngừa, tố giác và đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, chung tay gìn giữ bình yên cho mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, góp phần xây dựng Mũi Né trở thành điểm đến du lịch an toàn, văn minh và đáng tin cậy.