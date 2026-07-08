Thông tin Muốn đi Phan Thiết, Đà Lạt dịp 2/9: nên đặt vé từ khi nào? Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục, khiến nhu cầu du lịch đến hai điểm đến nổi bật của tỉnh Lâm Đồng mới là Đà Lạt và Phan Thiết – Mũi Né được dự báo tăng mạnh. Dữ liệu từ Vexere cho thấy xu hướng đặt vé đã có sự thay đổi rõ rệt: Phan Thiết hút khách tàu lửa từ các tỉnh Đông Nam Bộ, trong khi Đà Lạt đón lượng lớn du khách phía Bắc bằng đường hàng không. Các chuyên gia khuyến nghị du khách nên đặt vé trước từ 2–3 tuần, thậm chí sớm hơn đối với nhóm gia đình hoặc đoàn đông người, để giữ được chỗ đẹp và tận dụng các chương trình ưu đãi giá vé.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh hiếm hoi sở hữu cả hai "đặc sản" nghỉ lễ: cao nguyên Đà Lạt và biển Phan Thiết – Mũi Né. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 theo Thông báo 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ. Dữ liệu từ Vexere cho thấy ngay từ mùa lễ năm ngoái đã xuất hiện hai dòng khách rất khác nhau: Phan Thiết hút khách tàu từ Đông Nam Bộ, trong khi Đà Lạt đón khách bay từ phía Bắc.

Phan Thiết dịp lễ: khách tàu không chỉ đến từ Sài Gòn

Theo dữ liệu Vexere, dịp lễ 2/9/2025, tổng lượng vé tàu lửa đến khu vực Phan Thiết, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng cho các chuyến khởi hành từ 29/8 đến 4/9 tăng khoảng 50% so với tuần liền trước. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở con số tổng, mà ở việc khách đến từ đâu.

Phân tích của Vexere chỉ ra một thói quen mới đang hình thành: các đoàn tàu đi Phan Thiết đều dừng tại những ga nằm giữa vùng đô thị công nghiệp như Dĩ An, Biên Hòa, nên gia đình ở Bình Dương, Đồng Nai có thể lên tàu lửa ngay gần nhà thay vì ngược vào TP.HCM. Nhờ đó, dịp lễ, chính nhóm khách "vành đai" này tạo ra mức tăng đột biến, biến Phan Thiết thành điểm nghỉ lễ của cả Đông Nam Bộ chứ không riêng người TP.HCM.

Trong khi đó, lượng khách TP.HCM đi tàu lửa đến Phan Thiết gần như đi ngang. Chuyên gia Vexere lý giải: "Với người TP.HCM, Phan Thiết là điểm đến cuối tuần quanh năm nên kỳ nghỉ lễ không tạo ra cú bật về lượng vé. Thay vào đó, khách lễ chi tiêu mạnh tay hơn cho chỗ ngồi, chỗ nằm chất lượng cao, thể hiện qua doanh thu chặng này tăng 23% dù lượng vé không đổi."

Con số 2,1–2,2 vé mỗi đơn đặt, cao hơn mặt bằng chung, cho thấy khách tàu lửa đến Phan Thiết dịp lễ chủ yếu đi theo gia đình, nhóm bạn. Chiều ngược lại sau lễ cũng đông không kém: dữ liệu Vexere ghi nhận các chặng rời Phan Thiết về Bình Dương, Đồng Nai hai ngày cuối kỳ nghỉ tăng gấp 2–3 lần tuần trước đó.

Đà Lạt: du khách phía Bắc vào sớm, ở trọn kỳ nghỉ

Khác với Phan Thiết, Đà Lạt không ghi nhận làn sóng đặt vé máy bay dồn vào ngày đầu kỳ nghỉ. Dữ liệu Vexere cho thấy nhiều hành khách từ Hà Nội đã bay vào trước kỳ nghỉ vài ngày, sau đó mới trở về sau lễ. Xu hướng này cho thấy kỳ nghỉ 5 ngày đang khuyến khích những chuyến đi dài hơn thay vì kiểu "đi hai ngày cuối tuần" như trước.

Thời điểm nào nên đặt vé để giữ chỗ đẹp?

Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày đồng nghĩa nhu cầu đặt vé tàu lửa sẽ đến sớm hơn, đặc biệt với các gia đình hoặc nhóm đông người. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để tận dụng các chương trình giảm 10% giá vé lượt về khi mua khứ hồi và giảm 5–15% cho khách đặt trước ít nhất 10 ngày trên một số tuyến, do số lượng vé ưu đãi trên mỗi đoàn tàu đều có giới hạn.

Chuyên gia Vexere khuyến nghị: "Khách đi Phan Thiết dịp lễ từ Bình Dương, Đồng Nai nên đặt vé trước 2–3 tuần và chọn giờ tàu sáng để kịp nhận phòng buổi trưa. Nhóm gia đình cần khoang giường nằm hoặc ghế liền dãy thì càng phải sớm hơn, vì dữ liệu năm ngoái cho thấy đây là nhóm chỗ hết đầu tiên trên các chặng biển."

Với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, việc xác định điểm đến và đặt vé từ sớm không chỉ giúp du khách chủ động hơn về giờ khởi hành, vị trí ngồi và chi phí, mà còn tăng khả năng giữ được khoang giường nằm hoặc ghế liền dãy, những nhóm chỗ thường hết trước trên các chặng biển dịp lễ.