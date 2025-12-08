Trước đây ông Châu Hồng Sơn đã làm giấy được Văn phòng đăng ký đất đai TP. Thủ Đức xác nhận chưa sở hữu nhà hay bất động sản tại đây. Ông nộp giấy này lên Sở Xây dựng thì được trả lời giấy này không đủ yêu cầu, bắt buộc phải làm lại giấy với yêu cầu phải xác nhận chưa sở hữu nhà hay bất động sản trên toàn TPHCM.

Ông Sơn hỏi, như vậy có đúng không? Nếu đúng thì ông phải lên cơ quan nào xin xác nhận chưa sở hữu nhà, bất động sản trên toàn TPHCM?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã quy định điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội đối như sau:

"Trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội".

Căn cứ quy định nêu trên, điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong trường hợp này là công dân chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên địa bàn TPHCM).

