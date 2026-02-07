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    Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina: Mỹ giành chiến thắng

    Tuệ Nhân02/07/2026 04:26

    Mỹ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ đang lên, trong khi Bosnia & Herzegovina phải tìm lại nhịp sau chuỗi kết quả không ổn định. Trận đấu diễn ra tại Levi's Stadium vào lúc 07:00 ngày 02/07/2026.

    Mỹ2 - 0Bosnia & HerzegovinaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Mỹ tiếp đón Bosnia & Herzegovina.

    • 45'BÀN THẮNG! Mỹ (1-0)

      Phút 45': F. Balogun (Mỹ) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 51'Thay người

      Phút 51' (Bosnia & Herzegovina): E. Bajraktarevic vào sân thay A. Gigovic.

    • 51'Thay người

      Phút 51' (Bosnia & Herzegovina): B. Tahirovic vào sân thay I. Sunjic.

    • 51'Thay người

      Phút 51' (Bosnia & Herzegovina): E. Mahmic vào sân thay E. Dzeko.

    • 64'Thẻ đỏ

      Phút 64': F. Balogun (Mỹ) nhận thẻ đỏ (Serious foul).

    • 75'Thay người

      Phút 75' (Bosnia & Herzegovina): H. Tabakovic vào sân thay S. Kolasinac.

    • 75'Thay người

      Phút 75' (Bosnia & Herzegovina): A. Memic vào sân thay N. Katic.

    • 80'Thẻ vàng

      Phút 80': S. Barbarez (Bosnia & Herzegovina) nhận thẻ vàng.

    • 80'Thẻ vàng

      Phút 80': S. Radeljic (Bosnia & Herzegovina) nhận thẻ vàng (Holding).

    • 82'BÀN THẮNG! Mỹ (2-0)

      Phút 82': M. Tillman (Mỹ) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

    • 87'Thay người

      Phút 87' (Mỹ): S. Berhalter vào sân thay S. Dest.

    • 88'Thay người

      Phút 88' (Mỹ): R. Pepi vào sân thay C. Pulisic.

    • 90+5'Thay người

      Phút 90+5' (Mỹ): G. Reyna vào sân thay W. McKennie.

    • KTKết thúc: Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

    Cập nhật lúc 09:08 02/07/2026

    Cập nhật đội hình lúc 06:23 02/07/2026

    Đội hình chính thức

    Mỹ

    Sơ đồ: 4-2-3-1

    HLV: Mauricio Pochettino

    Đội hình xuất phát:

    • 24. Matthew Freese (G)
    • 16. Alexander Freeman (D)
    • 3. Chris Richards (D)
    • 13. Tim Ream (D)
    • 5. Antonee Robinson (D)
    • 17. Malik Tillman (M)
    • 4. Tyler Adams (M)
    • 2. Sergiño Dest (M)
    • 8. Weston McKennie (M)
    • 10. Christian Pulišić (M)
    • 20. Folarin Balogun (F)

    Dự bị:

    • 1. Matt Turner
    • 25. Chris Brady
    • 12. Miles Robinson
    • 6. Auston Trusty
    • 23. Joe Scally
    • 26. Alex Zendejas
    • 11. Brenden Aaronson
    • 7. Giovanni Reyna
    • 18. Maximilian Arfsten
    • 14. Sebastian Berhalter
    • 21. Tim Weah
    • 19. Haji Wright
    • 9. Ricardo Pepi

    Bosnia & Herzegovina

    Sơ đồ: 3-4-1-2

    HLV: Sergej Barbarez

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Nikola Vasilj (G)
    • 18. Nikola Katić (D)
    • 21. Stjepan Radeljić (D)
    • 4. Tarik Muharemović (D)
    • 7. Amar Dedić (M)
    • 8. Armin Gigović (M)
    • 14. Ivan Šunjić (M)
    • 5. Sead Kolašinac (M)
    • 19. Kerim Alajbegović (F)
    • 11. Edin Džeko (F)
    • 10. Ermedin Demirović (F)

    Dự bị:

    • 22. Martin Zlomislić
    • 12. Mladen Jurkas
    • 24. Arjan Malić
    • 2. Nihad Mujakić
    • 3. Dennis Hadžikadunić
    • 16. Amir Hadžiahmetović
    • 15. Amar Memić
    • 6. Benjamin Tahirović
    • 26. Ermin Mahmić
    • 17. Dženis Burnić
    • 13. Ivan Bašić
    • 20. Esmir Bajraktarević
    • 25. Jovo Lukić
    • 23. Haris Tabaković
    • 9. Samed Baždar

    Trận đấu không có đường lui

    Levi's Stadium sẽ là nơi chứng kiến một trong những cuộc đối đầu căng thẳng nhất của World Cup 2026 khi đội tuyển Mỹ tiếp đón Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16. Đây là vòng đấu loại trực tiếp — thắng thì đi tiếp, thua thì về nước. Không có cơ hội làm lại, không có điểm số để bù đắp. Áp lực đó đặt lên vai cả hai đội như nhau.

    Mỹ — Đà thăng tiến đúng lúc

    Đội chủ nhà World Cup 2026 bước vào vòng đấu này trong trạng thái tự tin. Trong ba trận gần nhất, Mỹ giành được hai chiến thắng và chỉ để thua một trận — chuỗi kết quả cho thấy đội đang tìm lại được nhịp điệu tốt nhất đúng vào thời điểm quan trọng nhất của giải đấu.

    Thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả Mỹ, lợi thế tâm lý là điều không thể phủ nhận. Đội tuyển Mỹ sẽ muốn tận dụng tối đa bầu không khí đó để kiểm soát nhịp trận ngay từ những phút đầu tiên.

    Bosnia & Herzegovina — Bất ổn trước thử thách lớn

    Ngược lại, Bosnia & Herzegovina bước vào trận đấu này với tâm lý phức tạp hơn. Ba trận gần nhất của họ ghi nhận một trận hòa, một trận thua và một trận thắng — thứ tự đó cho thấy đội đang không ổn định và chưa tìm được sự nhất quán trong lối chơi.

    Tuy nhiên, đây là đội bóng có đủ chất lượng để gây bất ngờ. Một trận thắng trong chuỗi gần nhất chứng minh họ vẫn có khả năng tạo ra kết quả tích cực khi cần thiết. Câu hỏi là liệu họ có thể duy trì được sự tập trung trong suốt 90 phút trước một đối thủ đang có phong độ tốt hơn hay không.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về Mỹ

    Nhìn vào hai lần hai đội từng chạm trán nhau, Mỹ chiếm ưu thế rõ ràng với một trận thắng và một trận hòa, trong khi Bosnia & Herzegovina chưa từng giành chiến thắng trước đối thủ này. Xu hướng lịch sử, dù không phải yếu tố quyết định, cũng phần nào phản ánh sự chênh lệch về tâm lý đối đầu giữa hai đội.

    Nhận định

    Với phong độ tốt hơn, lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu thuận lợi, Mỹ đang ở vị thế nhỉnh hơn trước trận đấu này. Bosnia & Herzegovina sẽ cần một màn trình diễn vượt trội so với những gì họ thể hiện gần đây để có thể lật ngược thế cờ tại Levi's Stadium.

    Đây vẫn là vòng loại trực tiếp — bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong 90 phút. Nhưng mọi chỉ số đang chỉ về phía đội chủ nhà.

    Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

    • 19/12/2021: Mỹ 1 - 0 Bosnia & Herzegovina
    • 29/01/2018: Mỹ 0 - 0 Bosnia & Herzegovina

    Phong độ gần đây của Mỹ

    • 26/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ (Thua)
    • 20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thắng)
    • 13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thắng)
    • 07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thua)
    • 01/06/2026: Mỹ 3-2 Senegal (Thắng)

    Phong độ gần đây của Bosnia & Herzegovina

    • 25/06/2026: Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar (Thắng)
    • 19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thua)
    • 13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
    • 07/06/2026: Panama 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
    • 30/05/2026: Bosnia & Herzegovina 0-0 FYR Macedonia (Hòa)

    Bảng xếp hạng

    ĐộiVị tríĐiểmPhong độ
    Bosnia & Herzegovina34WLD

    Phong độ và thống kê đội

    Mỹ (Chủ nhà)

    Phong độ 5 trận gần nhất: WWL

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 3 trận
    • Thắng: 2 (2 sân nhà)
    • Hòa: 0 (0 sân nhà)
    • Thua: 1 (0 sân nhà)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

    Bosnia & Herzegovina (Khách)

    Phong độ 5 trận gần nhất: DLW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 3 trận
    • Thắng: 1 (0 sân khách)
    • Hòa: 1 (1 sân khách)
    • Thua: 1 (1 sân khách)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

    Tình hình lực lượng

    USA

    • C. Roldan: Muscle bruise (Missing Fixture)

    Bosnia & Herzegovina: Không có thông tin chấn thương

    Đội hình dự kiến

    Dự đoán và tỷ lệ

    Dự đoán chiến thắng: USA

    Tỷ lệ dự đoán:

    • Chủ nhà thắng: 50%
    • Hòa: 50%
    • Khách thắng: 0%

    Dự đoán bàn thắng:

    • Chủ nhà: -4.5 bàn
    • Khách: -2.5 bàn

    Lời khuyên: Combo Winner : USA and +1.5 goals

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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          Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina: Mỹ giành chiến thắng
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