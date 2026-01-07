Mỹ chính thức gỡ lệnh phong tỏa bộ đôi siêu mô hình AI tối tân của Anthropic Sau khi khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, Anthropic đã được Bộ Thương mại Mỹ cấp phép khôi phục quyền truy cập toàn cầu cho hai mô hình AI mạnh nhất là Fable 5 và Mythos 5.

Cuộc khủng hoảng pháp lý ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng giữa chính phủ Mỹ và Anthropic, một trong những thế lực hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đã chính thức khép lại. Sau các nỗ lực hợp tác nhằm loại bỏ những rủi ro an ninh tiềm tàng, Anthropic tuyên bố sẽ sớm khôi phục quyền truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với bộ đôi mô hình quyền lực nhất của hãng là Fable 5 và Mythos 5.

Trong thông báo mới nhất trên nền tảng mạng xã hội X, Anthropic xác nhận Bộ Thương mại Mỹ đã gỡ bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Claude Fable 5 và Mythos 5. Quá trình khôi phục quyền tiếp cận cho người dùng và đối tác dự kiến bắt đầu ngay lập tức, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua công nghệ AI đỉnh cao.

Các mô hình AI tối tân của Anthropic chính thức được gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Nguồn cơn của lệnh cấm vận và lỗ hổng bảo mật chí mạng

Đầu tháng 6, Anthropic gây chấn động giới công nghệ khi ra mắt Fable 5 và Mythos 5. Đây được xem là hai thực thể thông minh và hiện đại nhất theo các tiêu chuẩn đo lường hiện nay của ngành công nghiệp AI. Được phát triển dựa trên nền tảng Claude Mythos Preview, bộ đôi này sở hữu năng lực an ninh mạng vượt trội, khiến giới chức Mỹ đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, vào ngày 12/6, chính phủ Mỹ đã ban hành chỉ đạo khẩn cấp yêu cầu Anthropic đình chỉ quyền truy cập vào hai mô hình này đối với toàn bộ công dân nước ngoài. Lệnh cấm này khắt khe đến mức áp dụng cho cả những nhân viên ngoại quốc đang làm việc tại chính trụ sở của Anthropic. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở một lỗ hổng bảo mật được phát hiện bởi một đối tác tin cậy của chính phủ.

Cụ thể, các chuyên gia đã tìm ra phương pháp "bẻ khóa" (jailbreak) cho phép người dùng vượt qua hàng rào an toàn của hệ thống. Công cụ bảo mật này vốn được thiết kế để ngăn cách mô hình thương mại thông thường với các năng lực tấn công mạng không giới hạn của dòng Mythos. Nếu lỗ hổng này bị khai thác, các mô hình AI có thể trở thành công cụ nguy hiểm trong tay những kẻ tấn công mạng.

Sự quyết liệt của Washington và bài toán an ninh quốc gia

Động thái siết chặt quản lý của Washington xuất phát từ nỗi lo ngại sâu sắc về các nguy cơ quân sự và tình báo. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe từng so sánh sức mạnh của các mô hình AI tối tân nhất hiện nay tương đương với vũ khí hạt nhân. Quan điểm này lý giải tại sao chính quyền lại áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt như vậy.

Không chỉ Anthropic, đối thủ lớn nhất là OpenAI cũng vừa phải tuân thủ các quy định tương tự khi giới hạn quyền tiếp cận siêu mô hình GPT-5.6. Tổng giám đốc OpenAI, Sam Altman, thừa nhận rằng dù quy trình này không tối ưu cho sự phát triển thương mại, nhưng doanh nghiệp buộc phải phối hợp để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn quốc gia.

Cái bắt tay gỡ bỏ rào cản công nghệ

Dù ban đầu có những phản ứng trái chiều từ phía ban lãnh đạo Anthropic, bao gồm việc Giám đốc điều hành Dario Amodei từng từ chối yêu cầu vá lỗi hoặc thu hồi sản phẩm, nhưng cuối cùng sự hợp tác đã mang lại kết quả tích cực. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick xác nhận Anthropic đã chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý để xử lý triệt để các mối đe dọa.

Ông David Sacks, đồng chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống Mỹ, khẳng định việc hạn chế xuất khẩu trước đó hoàn toàn dựa trên các lý do kỹ thuật thuần túy về an toàn. Phía chính phủ luôn đánh giá cao giá trị công nghệ của Anthropic và coi sự cố lỗi bảo mật lần này là vấn đề có thể giải quyết nhanh chóng thông qua các giải pháp kỹ thuật.

Việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa không chỉ giúp Anthropic lấy lại vị thế trong cuộc đua AI mà còn thiết lập một tiền lệ về cách các hãng công nghệ lớn phối hợp với chính phủ trong việc quản lý các mô hình AI có năng lực lưỡng dụng (vừa phục vụ dân sự, vừa có tiềm năng quân sự). Sự trở lại của Fable 5 và Mythos 5 hứa hẹn sẽ tạo ra những đột phá mới trong ứng dụng AI thực tế trên toàn cầu.