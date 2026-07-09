Mỹ chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine Washington sẽ hỗ trợ kỹ thuật và cấp phép để Ukraine nội địa hóa quy trình sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, nhằm tự chủ nguồn cung và tăng cường năng lực phòng thủ.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Washington đã chính thức công bố kế hoạch hỗ trợ Ukraine làm chủ công nghệ sản xuất tên lửa thuộc hệ thống phòng không Patriot. Chương trình này nhằm mục tiêu giúp Kiev từng bước tự chủ nguồn cung đạn đánh chặn và rút ngắn thời gian bổ sung cho các lưới lửa phòng thủ.

Theo thỏa thuận, chương trình sẽ được triển khai thông qua cơ chế cấp phép của Mỹ. Washington sẽ phối hợp trực tiếp với các nhà sản xuất để chuyển giao quy trình và hỗ trợ kỹ thuật, giúp Ukraine thiết lập và vận hành các dây chuyền sản xuất tên lửa ngay trong nước.

(Tư liệu) Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: THX/TTXVN

Nỗ lực nội địa hóa vũ khí công nghệ cao

Việc lựa chọn Ukraine để chuyển giao công nghệ sản xuất Patriot dựa trên đánh giá về năng lực của nền công nghiệp quốc phòng nước này. Phía Mỹ nhận định Ukraine là một trong số ít quốc gia có đủ nền tảng kỹ thuật để tiếp nhận và triển khai sản xuất loại vũ khí phức tạp này. Việc nội địa hóa được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Hiện tại, phạm vi chuyển giao cụ thể vẫn đang được thảo luận. Chưa rõ chương trình sẽ chỉ tập trung vào các dòng tên lửa đánh chặn hay sẽ mở rộng sang các thành phần quan trọng khác của tổ hợp Patriot như hệ thống radar và điều khiển hỏa lực.

Mở rộng mạng lưới sản xuất quốc phòng toàn cầu

Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, Mỹ cũng đang thực hiện chiến lược mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng tại nhiều khu vực để đáp ứng nhu cầu của các đồng minh:

Lockheed Martin: Đang triển khai xây dựng thêm 5 nhà máy mới nhằm gia tăng sản lượng tên lửa Patriot toàn cầu.

Đang triển khai xây dựng thêm 5 nhà máy mới nhằm gia tăng sản lượng tên lửa Patriot toàn cầu. Hậu cần tại châu Âu: Thiết lập một cơ sở bảo dưỡng chuyên biệt cho hệ thống Patriot tại khu vực châu Âu để tối ưu hóa khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Thiết lập một cơ sở bảo dưỡng chuyên biệt cho hệ thống Patriot tại khu vực châu Âu để tối ưu hóa khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hợp tác với Đức: Tập đoàn Rheinmetall sẽ sản xuất tên lửa chiến thuật ATACMS theo giấy phép của Mỹ để cung ứng cho các thị trường đồng minh.

Thách thức về tiến độ triển khai

Mặc dù đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác công nghiệp quốc phòng, giới quan sát nhận định việc đưa dây chuyền sản xuất vào hoạt động thực tế sẽ cần nhiều thời gian. Quy trình chuyển giao công nghệ, xây dựng nhà máy đạt chuẩn và đào tạo nhân lực trình độ cao là những thách thức không nhỏ.

Tuy nhiên, về lâu dài, dự án này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Ukraine giảm sự phụ thuộc vào nguồn viện trợ trực tiếp từ kho dự trữ của các nước phương Tây, đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất vũ khí công nghệ cao trong nước một cách bền vững.