Mỹ đánh bại Bosnia 2-0 tại World Cup 2026: Bản lĩnh trong thế thiếu người Folarin Balogun ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ, nhưng siêu phẩm của Malik Tillman đã giúp tuyển Mỹ vượt qua Bosnia và Herzegovina để chính thức góp mặt tại vòng 1/8.

Trong một đêm rực lửa tại San Francisco Bay Area Stadium, đội tuyển Mỹ đã viết nên một chương mới đầy kịch tính trong hành trình World Cup 2026. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino không chỉ giành chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina mà còn gửi đi một thông điệp đanh thép về tinh thần vượt khó khi phải chơi thiếu người trong gần 30 phút cuối trận.

Sự áp đảo của hệ thống Pochettino

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, đại diện xứ sở cờ hoa đã thiết lập một thế trận áp đặt đầy chủ động. Với bộ khung tiền vệ giàu năng lượng gồm Weston McKennie và Tyler Adams, tuyển Mỹ hoàn toàn bóp nghẹt các đợt lên bóng từ trung lộ của đối thủ. Lối chơi pressing tầm cao mang đậm dấu ấn của Pochettino đã khiến Bosnia và Herzegovina lúng túng, buộc họ phải lùi sâu phòng ngự co cụm.

Đội hình ra sân của 2 đội. (Ảnh: BongDa.com.vn)

Dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng phải đến khoảnh khắc cuối cùng của hiệp một, sự kiên trì của đội chủ nhà mới được đền đáp. Phút 45, tận dụng một tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau quả phạt góc, Folarin Balogun đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, khai thông thế bế tắc. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực mà còn là phần thưởng xứng đáng cho sức ép liên tục mà tuyển Mỹ tạo ra.

Bi kịch của Balogun và bước ngoặt VAR

Bước sang hiệp hai, khi niềm tin đang lên cao, tuyển Mỹ bất ngờ phải đối mặt với thử thách cực đại. Phút 64, người hùng Balogun bỗng chốc trở thành tội đồ khi có tình huống vào bóng bằng gầm giày với đối phương. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của tiền đạo này.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Folarin Balogun. (Ảnh: Getty Images)

Mất đi mũi nhọn nguy hiểm nhất và phải chơi thiếu người, Mỹ buộc phải lùi sâu đội hình để bảo toàn thành quả. Bosnia và Herzegovina, với lợi thế quân số, đã dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Freese cùng kỷ luật thép trong hệ thống phòng ngự đã giúp đội chủ nhà đứng vững trước những đợt sóng gió liên tiếp.

Siêu phẩm kết liễu của Malik Tillman

Trong bối cảnh bị dồn ép, đẳng cấp của các cá nhân bên phía tuyển Mỹ đã lên tiếng đúng lúc. Phút 82, từ một tình huống đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25 mét, Malik Tillman đã thực hiện một cú sút cầu vồng tuyệt đẹp, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thắng này chính thức chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của Bosnia và Herzegovina.

Thống kê trận đấu Mỹ vs Bosnia và Herzegovina

Thông số Mỹ Bosnia & Herzegovina Tỷ số 2 0 Bàn thắng Balogun (45'), Tillman (82') - Thẻ đỏ Balogun (64') 0 Trạng thái Lọt vào vòng 1/8 Bị loại

Chiến thắng này đưa đội tuyển Mỹ hiên ngang tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán thử thách cực đại mang tên đội tuyển Bỉ. Dù sẽ thiếu vắng Balogun do án treo giò, nhưng với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà và tinh thần chiến đấu quả cảm đã được trui rèn, thầy trò Pochettino hoàn toàn có cơ sở để mơ về một câu chuyện cổ tích tiếp theo trên đất Mỹ.