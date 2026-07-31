Mỹ đầu tư hơn 120 tỉ USD mở rộng sản xuất tên lửa Patriot và tàu ngầm hạt nhân Lầu Năm Góc chuyển sang chiến lược hợp đồng dài hạn trị giá hơn 120 tỉ USD nhằm tăng sản lượng tên lửa Patriot, THAAD và đẩy nhanh tiến độ đóng tàu ngầm thế hệ mới.

Lầu Năm Góc vừa cam kết dành nguồn ngân sách hơn 120 tỉ USD cho các tập đoàn quốc phòng hàng đầu nhằm mở rộng quy mô sản xuất tên lửa phòng thủ Patriot và tăng tốc chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân. Đây là bước đi trong chiến lược thu mua dài hạn nhằm duy trì năng lực tác chiến và ổn định chuỗi cung ứng vũ khí của quân đội Mỹ.

Chiến lược mua sắm dài hạn cho hệ thống tên lửa Patriot và THAAD

Trong gói ngân sách mới, hợp đồng mua sắm hệ thống tên lửa phòng không Patriot cấp cho tập đoàn Lockheed Martin đã được điều chỉnh tăng lên mức gần 59 tỉ USD. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng đạt thỏa thuận sơ bộ trị giá 35 tỉ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn THAAD trong nhiều năm.

Cả hai thỏa thuận này đều kéo dài 7 năm, thể hiện sự thay đổi quan trọng trong phương thức thu mua vũ khí của Bộ Quốc phòng Mỹ. Thay vì ký hợp đồng riêng lẻ theo từng năm tài khóa, quân đội Mỹ chuyển sang các cam kết dài hạn dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg. Phương thức này giúp các nhà thầu có tín hiệu rõ ràng để đầu tư xây dựng nhà máy, mở rộng dây chuyền sản xuất và củng cố chuỗi cung ứng phụ trợ.

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Hệ thống Patriot là nền tảng phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chủ lực. Mỗi quả tên lửa Patriot phiên bản mới nhất hiện có giá khoảng 4 triệu USD và mất nhiều năm để hoàn tất quy trình chế tạo. Nhu cầu gia tăng mạnh mẽ từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine đã thúc đẩy các tập đoàn như Lockheed Martin và RTX nâng dự báo lợi nhuận, đồng thời chủ động đầu tư năng lực sản xuất từ trước khi nhận đơn đặt hàng chính thức từ chính phủ.

Hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia và Columbia

Song song với mảng tên lửa, Hải quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 76,6 tỉ USD cho hai nhà thầu General Dynamics Electric Boat và HII Newport News Shipbuilding để chế tạo 9 tàu ngầm tấn công lớp Virginia và 5 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia. Dự án dự kiến kéo dài đến năm 2038, được đại diện Hải quân Mỹ đánh giá là chương trình tái đầu tư quy mô lớn mang tính bước ngoặt.

Về mặt tác chiến, hai dòng tàu ngầm này đảm nhận các nhiệm vụ chiến lược riêng biệt:

Tàu ngầm lớp Virginia: Được thiết kế cho các chiến dịch tấn công đa năng, có khả năng tiêu diệt tàu chiến đối phương và tấn công chính xác các mục tiêu trên đất liền bằng tên lửa hành trình.

Được thiết kế cho các chiến dịch tấn công đa năng, có khả năng tiêu diệt tàu chiến đối phương và tấn công chính xác các mục tiêu trên đất liền bằng tên lửa hành trình. Tàu ngầm lớp Columbia: Thế hệ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược (SSBN) mới, đóng vai trò nòng cốt trong năng lực răn đe hạt nhân trên biển của Mỹ.

Tác động đối với chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng

Theo phân tích của ông Bryan Clark, chuyên gia hải quân tại Viện Hudson (Washington D.C.), hợp đồng kéo dài nhiều năm mang lại lợi thế vượt trội cho các nhà đóng tàu. Cam kết dài hạn cho phép doanh nghiệp chủ động đặt hàng trước các thiết bị chuyên dụng có thời gian chế tạo lâu như lò phản ứng hạt nhân, hệ thống van áp lực và máy bơm đặc chủng.

Đồng quan điểm, Hạ nghị sĩ Joe Courtney nhận định các hợp đồng nhiều năm giúp các nhà cung cấp phụ trợ có sự chắc chắn về nhu cầu trong tương lai, từ đó mạnh dạn đầu tư vào tuyển dụng nhân sự kỹ thuật cao và nâng cấp hạ tầng. Dù các hợp đồng vẫn cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn ngân sách hàng năm, chiến lược thu mua mới được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng chậm tiến độ bàn giao khí tài vốn tồn tại nhiều năm qua.