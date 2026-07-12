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    Mỹ đề xuất bắt buộc tích hợp công nghệ chặn in 3D linh kiện súng tự chế

    Tuệ Nhân12/07/2026 07:24

    Hai bang California và New York đang thúc đẩy dự luật yêu cầu máy in 3D phải tự động nhận diện và từ chối in các bộ phận vũ khí nhằm kiểm soát súng tự chế.

    Chính quyền hai bang California và New York đang tiến hành các bước lập pháp nhằm buộc các nhà sản xuất máy in 3D phải tích hợp công nghệ ngăn chặn sản xuất linh kiện súng. Động thái này nhằm mục tiêu hạn chế sự gia tăng của "súng ma" (ghost guns) - loại vũ khí tự chế không có số hiệu và rất khó truy vết bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

    California và New York đề xuất công nghệ chặn máy in 3D sản xuất linh kiện súng.
    California và New York đang nỗ lực đưa vào công nghệ chặn máy in 3D.

    Cơ chế hoạt động của công nghệ chặn in 3D vũ khí

    Theo nội dung các dự luật (điển hình là AB 2047 tại California), máy in 3D sẽ được trang bị một phần mềm giám sát đặc biệt. Khi người dùng gửi một bản thiết kế (file kỹ thuật số) để in, hệ thống sẽ tự động quét và phân tích cấu trúc của vật thể.

    Dữ liệu này sau đó được so sánh với một cơ sở dữ liệu số bao gồm các sơ đồ linh kiện súng đã được xác định. Nếu thiết kế trùng khớp hoặc có độ tương đồng cao với các bộ phận vũ khí, máy in sẽ từ chối thực hiện lệnh in. Nếu được thông qua, quy định này có thể bắt đầu áp dụng cho các dòng máy in 3D từ năm 2029.

    Bối cảnh thị trường in 3D đang bùng nổ

    Sự cần thiết của các biện pháp quản lý nảy sinh trong bối cảnh ngành công nghệ in 3D đang có tốc độ tăng trưởng phi mã. Từ một công cụ chuyên dụng trong công nghiệp, máy in 3D nay đã trở thành thiết bị gia dụng phổ biến với mức giá chỉ từ vài trăm đến vài nghìn USD.

    Chỉ số thị trường Giá trị năm 2025 Dự báo 2030-2034
    Giá trị thị trường toàn cầu 24 - 29 tỷ USD 89 - 135 tỷ USD
    Tốc độ tăng trưởng hàng năm Khoảng 18% - 24%

    Khả năng chế tạo mọi thứ từ đồ chơi, thiết bị y tế đến linh kiện máy bay tại nhà mang lại sự tiện lợi lớn, nhưng đồng thời cũng tạo ra lỗ hổng cho việc sản xuất vũ khí trái phép mà không cần chuyên môn kỹ thuật cao.

    Những thách thức về kỹ thuật và quyền riêng tư

    Mặc dù mục tiêu đảm bảo an ninh là rõ ràng, giới chuyên gia và những người chỉ trích vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về tính hiệu quả và tác động của công nghệ này:

    • Độ chính xác: Hệ thống có thể nhận diện nhầm các vật thể vô hại có hình dáng tương đồng với linh kiện súng, gây cản trở cho các hoạt động sáng tạo hợp pháp.
    • Quyền riêng tư: Việc phân tích mọi bản thiết kế thông qua AI làm dấy lên lo ngại về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.
    • Tính khả thi: Những người am hiểu công nghệ có thể tìm cách bẻ khóa phần mềm, sửa đổi thiết kế để lách luật hoặc đơn giản là in các bộ phận tại các khu vực không áp dụng quy định này.

    Hiện tại, cuộc tranh luận giữa việc thắt chặt quản lý công nghệ để đảm bảo an toàn công cộng và việc duy trì quyền tự do sáng tạo vẫn đang tiếp diễn quyết liệt tại Mỹ.

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      Khoa học - công nghệ
      Mỹ đề xuất bắt buộc tích hợp công nghệ chặn in 3D linh kiện súng tự chế
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