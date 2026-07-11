Mỹ đóng siêu chiến hạm USS Defiant 17 tỉ USD và lô Su-34 Nga xuất hiện nâng cấp lạ Hải quân Mỹ triển khai sáng kiến Hạm đội Vàng với siêu tàu chiến lớp Trump trị giá hơn 17 tỉ USD, trong khi Nga trang bị cụm ăng-ten mới cho tiêm kích Su-34 nhằm tối ưu tác chiến mạng lưới.

Thị trường vũ khí thế giới ghi nhận những chuyển động đáng chú ý khi Mỹ công bố kế hoạch đóng siêu chiến hạm lớp Trump với chi phí kỷ lục, Nga bàn giao lô tiêm kích Su-34 tích hợp công nghệ liên lạc mới và Philippines củng cố năng lực hải quân bằng các tàu hộ vệ từ Nhật Bản.

Siêu chiến hạm USS Defiant và tham vọng 'Hạm đội Vàng' của Mỹ

Hải quân Mỹ đang thúc đẩy sáng kiến "Hạm đội Vàng" (Golden Fleet) với trọng tâm là lớp chiến hạm mặt nước mới mang tên Trump. Chiếc đầu tiên của lớp này, USS Defiant, dự kiến có chi phí đóng tàu vượt mức 17 tỉ USD. Hiện đang ở giai đoạn thiết kế, USS Defiant được lên kế hoạch khởi đóng vào đầu thập niên 2030. Nếu hoàn thành, đây sẽ là chiến hạm mặt nước lớn nhất của hải quân Mỹ kể từ thời các thiết giáp hạm lớp Iowa.

Đồ họa mô phỏng chiến hạm lớp Trump, trung tâm của sáng kiến "Hạm đội Vàng" mà hải quân Mỹ đang theo đuổi. Ảnh: Hải quân Mỹ

Về thông số kỹ thuật, lớp Trump có lượng giãn nước ước tính từ 30.000 đến 40.000 tấn, gấp ba lần khu trục hạm lớp Arleigh Burke hiện nay và vượt trội hơn so với tàu Type 055 của Trung Quốc. Vũ khí chủ lực của tàu là hệ thống tên lửa siêu vượt âm thuộc chương trình Tấn công nhanh thông thường (CPS), cho phép tiêu diệt các mục tiêu chiến lược như sở chỉ huy và trận địa tên lửa từ khoảng cách an toàn ngoài tầm tác chiến của đối phương.

Hệ thống phòng thủ của tàu bao gồm radar AN/SPY-6 và tổ hợp tác chiến điện tử SEWIP Block III. Đặc biệt, thiết kế của lớp Trump chú trọng vào khả năng nâng cấp dài hạn với dư địa lớn về điện năng và không gian để tích hợp pháo điện từ 32 megajoule hoặc tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân trong tương lai.

Nga nâng cấp hệ thống liên lạc trên tiêm kích Su-34

Ngày 9/7, Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất (UAC) của Nga đã bàn giao lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 và tiêm kích Su-30SM2 mới cho Bộ Quốc phòng. Đáng chú ý, các chiếc Su-34 trong lô hàng này xuất hiện với cụm ăng-ten dạng vòm mới nằm trên lưng, ngay phía sau buồng lái.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 thuộc lô bàn giao tháng 7/2026 của UAC với cụm ăng-ten mới trên lưng. Ảnh: UAC/Army Recognition

Giới phân tích quân sự đánh giá đây có thể là thiết bị liên lạc vệ tinh hoặc đường truyền dữ liệu chiến thuật hiện đại. Việc trang bị này giúp Su-34 chuyển đổi từ một nền tảng tấn công độc lập sang một mắt xích trong mạng lưới tác chiến kết nối. Tổ lái có thể nhận tọa độ mục tiêu và cập nhật tình báo theo thời gian thực từ sở chỉ huy hoặc UAV ngay cả khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Cải tiến này đặc biệt có ý nghĩa đối với các phi vụ sử dụng bom lượn thông minh hệ UMPK và UMPB, cho phép điều chỉnh dữ liệu mục tiêu trước khi thả bom, từ đó nâng cao độ chính xác và tính linh hoạt trong chiến đấu.

Philippines tiếp nhận 5 tàu hộ vệ lớp Abukuma từ Nhật Bản

Trong một nỗ lực hiện đại hóa hải quân, Philippines sẽ tiếp nhận 5 tàu hộ vệ lớp Abukuma đã loại biên từ Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Đây là khoản viện trợ không tính phí trong khuôn khổ Hỗ trợ an ninh chính thức (OSA), dự kiến bàn giao trong giai đoạn 2028 - 2029.

Tàu hộ vệ lớp Abukuma của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, lớp tàu được thiết kế cho nhiệm vụ hộ tống ven bờ và săn ngầm cuối thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Tàu lớp Abukuma có lượng giãn nước đầy tải 2.900 tấn, được trang bị vũ khí đa dạng gồm tên lửa chống hạm Harpoon, hệ thống săn ngầm ASROC, ngư lôi 324mm và pháo OTO Melara 76mm. Mặc dù giúp tăng nhanh số lượng chiến hạm cho Manila, các tàu này đã có tuổi đời từ 35-40 năm và thiếu sàn đáp trực thăng cũng như hệ thống phòng không tầm trung hiện đại.

Vai trò chính của các tàu lớp Abukuma trong hải quân Philippines sẽ là tuần tra vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), hộ tống và cảnh giới săn ngầm ven bờ, giúp giảm tải cho các khinh hạm mới hơn trong các nhiệm vụ phức tạp.