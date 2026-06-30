Mỹ hiện đại hóa tên lửa Trident II D5LE2 và đầu đạn W93 cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân Chương trình D5LE2 và đầu đạn W93/Mk7 là nỗ lực của Hải quân Mỹ nhằm duy trì sức mạnh cho bộ ba hạt nhân, đảm bảo khả năng tác chiến của tàu ngầm lớp Columbia đến năm 2084.

Hải quân Mỹ đang bước vào giai đoạn hiện đại hóa quan trọng đối với lực lượng răn đe hạt nhân dưới biển. Trọng tâm của kế hoạch này là phát triển biến thể tên lửa Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) và chương trình đầu đạn W93/Mk7. Đây là nỗ lực nhằm duy trì trụ cột sống còn nhất trong bộ ba hạt nhân của Mỹ trong nhiều thập niên tới.

Trident II D5: Trụ cột răn đe hạt nhân dưới biển

Trident II D5 là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), được triển khai từ năm 1990. Hiện nay, loại vũ khí này là thành phần chiến lược chủ lực trên các tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ và lớp Vanguard của Anh. Theo dữ liệu công khai, tên lửa có chiều dài 13,41 m, đường kính 2,11 m và trọng lượng khoảng 58,5 tấn.

Trident II D5 đã phục vụ hơn ba thập niên nhờ các chương trình kéo dài tuổi thọ liên tiếp. Ảnh: Missile Threat/Lockheed Martin.

Hệ thống sử dụng động cơ nhiên liệu rắn ba tầng, đạt tầm bắn khoảng 7.360 km. Mỗi tên lửa có khả năng mang nhiều phương tiện tái nhập khí quyển độc lập (MIRV), cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu khác nhau. Ưu thế lớn nhất của Trident II là khả năng ẩn mình dưới đại dương trên các tàu ngầm hạt nhân, giúp duy trì năng lực đáp trả hạt nhân ngay cả khi các căn cứ trên đất liền bị vô hiệu hóa.

Lộ trình nâng cấp lên phiên bản D5LE2

Dù chương trình kéo dài tuổi thọ (D5LE) hiện tại giúp tên lửa phục vụ đến thập niên 2040, Hải quân Mỹ nhận thấy cần một đợt nâng cấp sâu hơn để tương thích với hạm đội tàu ngầm lớp Columbia mới. Lớp Columbia được thiết kế để hoạt động đến năm 2084, do đó nền tảng tên lửa từ thời Chiến tranh Lạnh cần được hiện đại hóa toàn diện về vật liệu và thiết bị điện tử.

Thông số kĩ thuật tên lửa Trident II D5LE2 của Mỹ. Ảnh: HV

D5LE2 không phải là một loại tên lửa hoàn toàn mới mà là phiên bản tối ưu hóa dựa trên nền tảng Trident II đã được chứng minh. Mỹ sẽ giữ lại các thành phần đáng tin cậy, đồng thời tích hợp hệ thống hỗ trợ và công nghệ điều khiển tiên tiến. Chương trình đã đạt mốc Milestone B vào giữa năm 2025, bắt đầu giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo. Dự kiến, D5LE2 sẽ chính thức gia nhập hạm đội từ năm tài khóa 2039 sau khi hoàn tất các thử nghiệm phóng từ tàu ngầm vào năm 2036.

Phát triển đầu đạn W93/Mk7 sau gần 40 năm

Song song với tên lửa, Mỹ đang phát triển W93/Mk7 - chương trình đầu đạn hạt nhân mới đầu tiên kể từ cuối thập niên 1980. W93 là đầu đạn dành riêng cho SLBM, trong khi Mk7 là phương tiện tái nhập (aeroshell) có nhiệm vụ bảo vệ đầu đạn khi quay trở lại khí quyển.

Một đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos

Theo Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, chương trình W93/Mk7 đã hoàn tất giai đoạn đánh giá tính khả thi (Phase 2) vào tháng 3/2025. Các tài liệu chính thức khẳng định việc phát triển W93 không nhằm tăng quy mô kho vũ khí và không yêu cầu thử nổ hạt nhân dưới lòng đất. Mục tiêu chính là thay thế dần các dòng đầu đạn cũ như W76 và W88, giúp giảm rủi ro kỹ thuật và tăng cường lựa chọn chiến lược cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ.

Vai trò của tàu ngầm lớp Columbia

Tàu ngầm lớp Columbia là hạt nhân trong kế hoạch thay thế lớp Ohio. Mặc dù mỗi tàu Columbia chỉ trang bị 16 ống phóng tên lửa (ít hơn 24 ống trên lớp Ohio), nhưng hệ thống này được tối ưu hóa về độ chính xác và khả năng sống sót. Những chiếc Columbia đầu tiên vẫn sẽ sử dụng tên lửa Trident II D5LE hiện có.

Thông số kĩ thuật tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ. Ảnh: HV

Theo lộ trình, biến thể D5LE2 sẽ được trang bị từ chiếc tàu lớp Columbia thứ chín trở đi. Các tàu xuất xưởng trước đó sẽ được nâng cấp trong các đợt bảo dưỡng định kỳ. Kế hoạch này giúp Hải quân Mỹ chuyển đổi lực lượng một cách tuần tự, giảm thiểu rủi ro vận hành cho toàn hạm đội.

Bản vẽ tàu ngầm lớp Columbia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Ngoài ra, chương trình hiện đại hóa Trident còn có sự phối hợp chặt chẽ với Anh. Hải quân Hoàng gia Anh sẽ sử dụng hệ thống Trident trên các tàu ngầm lớp Dreadnought mới để thay thế lớp Vanguard. Việc nâng cấp đồng bộ này đảm bảo khả năng phối hợp tác chiến và duy trì sức mạnh răn đe hạt nhân của liên minh Mỹ - Anh trong nhiều thập niên tới.