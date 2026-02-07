Mỹ huấn luyện AI không chiến ngoài tầm nhìn trên nền tảng tiêm kích F-16 Cơ quan DARPA triển khai chương trình AIR nhằm phát triển năng lực tự chủ chiến thuật cho AI trên tiêm kích F-16, tập trung vào khả năng phối hợp và tác chiến ngoài tầm nhìn.

Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đang thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) tiến sâu hơn vào lĩnh vực không chiến hiện đại. Sau những thành công ban đầu trong việc điều khiển máy bay đối đầu ở cự ly gần, DARPA hiện mở rộng phạm vi thử nghiệm sang kịch bản không chiến ngoài tầm nhìn (BVR). Mục tiêu cốt lõi của chương trình không chỉ dừng lại ở việc vận hành máy bay mà còn hướng tới khả năng xử lý dữ liệu cảm biến phức tạp và ra quyết định trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.

Chương trình AIR: Bước tiến từ Dogfight sang BVR

Chương trình mới mang tên AIR (AI Reinforcement) được thiết kế để phát triển năng lực tự chủ chiến thuật cho các nhiệm vụ không chiến ngoài tầm nhìn. Đây là sự tiếp nối của chương trình Air Combat Evolution (ACE), nơi các thuật toán AI đã chứng minh khả năng điều khiển biến thể X-62A VISTA đối đầu với phi công người thật trong các tình huống cận chiến (dogfight).

Trong các thử nghiệm tại căn cứ Không quân Edwards, California, AI đã phải xử lý các biến số về tốc độ cao, lực G lớn và phản ứng của đối thủ trong thời gian thực. Việc chuyển sang không chiến ngoài tầm nhìn đặt ra thách thức lớn hơn khi AI phải quản lý hệ thống radar, liên kết dữ liệu, tác chiến điện tử và tính toán quỹ đạo tên lửa mà không thể quan sát mục tiêu bằng mắt thường.

Tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Tại sao F-16 là lựa chọn tối ưu cho thử nghiệm AI?

Dù không phải là dòng tiêm kích mới nhất, F-16 vẫn được chọn làm nền tảng thử nghiệm chính nhờ hệ thống vũ khí và cảm biến đã được chuẩn hóa. Sự hiểu biết sâu sắc về giới hạn kỹ thuật của dòng máy bay này giúp DARPA giảm thiểu rủi ro khi tích hợp các thuật toán mới vào điều kiện bay thực tế.

F-16 đóng vai trò như một "phòng thí nghiệm bay", cho phép phi công con người vẫn có thể giám sát và can thiệp kịp thời nếu AI đưa ra các quyết định không phù hợp. Điều này giúp xây dựng niềm tin giữa con người và máy móc trước khi công nghệ này được chuyển giao sang các nền tảng không người lái hoàn toàn trong tương lai.

Thông số kĩ thuật của tiêm kích F-16. Ảnh: HV

Thách thức trong môi trường tác chiến không hoàn hảo

Trong không chiến ngoài tầm nhìn, AI phải đối mặt với tình trạng nhiễu radar, mất tín hiệu liên kết dữ liệu hoặc các mục tiêu sử dụng mồi bẫy tinh vi. Một quyết định sai lầm có thể dẫn đến việc lãng phí vũ khí hoặc lộ vị trí đội hình. Do đó, chương trình AIR tập trung vào khả năng thích nghi của AI khi thông tin chiến trường không đầy đủ hoặc bị đối phương đánh lừa.

Thay đổi vai trò của phi công trong tương lai

Mô hình mà DARPA hướng tới không phải là thay thế hoàn toàn con người mà là sự phối hợp người - máy (manning-unmanned teaming). Trong kịch bản này, phi công sẽ đóng vai trò như một chỉ huy chiến thuật, đưa ra các quyết định ở cấp độ chiến dịch và quy tắc sử dụng vũ lực. AI sẽ đảm nhận các nhiệm vụ đòi hỏi tốc độ xử lý dữ liệu cực nhanh hoặc các tình huống có mức độ rủi ro cao.

Chương trình AIR của DARPA nhằm phát triển năng lực tự chủ tích hợp AI cho máy bay thử nghiệm F-16 và các phương tiện chiến đấu không người lái trên không trong tương lai. Ảnh: DARPA.

Công nghệ này gắn liền với chương trình Máy bay hiệp đồng chiến đấu (CCA) của Không quân Mỹ. Các UAV tự chủ sẽ bay cùng tiêm kích có người lái để mở rộng tầm quan sát, thực hiện nhiệm vụ nhử mồi hoặc tấn công, giúp bảo vệ an toàn cho phi công trong các vùng phòng không dày đặc.

Cuộc đua phần mềm trong không chiến hiện đại

Sự xuất hiện của AI đánh dấu bước chuyển mình của không chiến từ ưu thế về phần cứng (tốc độ, tàng hình) sang ưu thế về phần mềm. Khả năng chia sẻ dữ liệu, phân công mục tiêu hợp lý và tối ưu hóa quỹ đạo tấn công trong vài giây sẽ quyết định bên chiến thắng. Chương trình AIR không chỉ là cuộc thử nghiệm kỹ thuật mà còn là nền tảng để Mỹ xây dựng các đội hình máy bay chiến đấu tự chủ đầy tham vọng trong tương lai.

Nhìn chung, việc đưa AI lên F-16 là bước đi thận trọng nhưng quyết liệt của DARPA nhằm duy trì ưu thế trên không. Kết quả của chương trình AIR sẽ xác định cách thức các lực lượng không quân vận hành trong những thập kỷ tới, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành một phần không thể tách rời của tác chiến không quân.