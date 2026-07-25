Mỹ lần đầu dùng hệ thống Merops đánh chặn UAV kiểu Shahed tại Trung Đông Lực lượng Mỹ tại Kuwait vừa lần đầu tiên sử dụng hệ thống UAV Merops mang công nghệ AI để tiêu diệt một drone kiểu Shahed của Iran trong thực chiến.

Lực lượng Mỹ tại Trung Đông vừa lần đầu tiên triển khai hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) Merops trong thực chiến để hạ gục một UAV kiểu Shahed của Iran tại Kuwait. Vụ việc đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phòng thủ chống drone giá rẻ của quân đội Mỹ.

Thiết bị bay không người lái Shahed-129 của Iran. Ảnh minh hoạ: Press TV

Thông số kỹ thuật và cơ chế hoạt động của hệ thống Merops

Hệ thống Merops được phát triển trong khuôn khổ sáng kiến Project Eagle của Mỹ nhằm tối ưu hóa chi phí phòng không. Một tổ hợp Merops hoàn chỉnh bao gồm radar, bệ phóng, trạm điều khiển mặt đất và UAV đánh chặn chuyên dụng.

Tốc độ tối đa: Đạt trên 280 km/h.

Đạt trên 280 km/h. Công nghệ tích hợp: Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp duy trì khả năng tác chiến trong môi trường bị áp chế điện tử mạnh.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp duy trì khả năng tác chiến trong môi trường bị áp chế điện tử mạnh. Phương thức tiêu diệt: Va chạm trực tiếp (động năng) hoặc kích nổ đầu đạn ở cự ly gần target.

Va chạm trực tiếp (động năng) hoặc kích nổ đầu đạn ở cự ly gần target. Chi phí sản xuất: Hiện ở mức khoảng 15.000 USD/chiếc. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll cho biết khi mở rộng quy mô sản xuất, mức giá có thể giảm xuống dưới 10.000 USD/chiếc.

Hiện ở mức khoảng 15.000 USD/chiếc. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll cho biết khi mở rộng quy mô sản xuất, mức giá có thể giảm xuống dưới 10.000 USD/chiếc. Vận hành: Hệ thống yêu cầu ít nhân sự. Binh sĩ chỉ cần trải qua khóa đào tạo ngắn vài ngày để điều khiển UAV bằng tay cầm tiêu chuẩn.

Thử nghiệm thực chiến và khả năng nhân rộng

Trước khi đưa vào vận hành tại Kuwait, hệ thống Merops đã trải qua quá trình thử nghiệm quy mô lớn tại Ukraine. Lực lượng Ukraine được ghi nhận đã sử dụng hệ thống này để đánh chặn thành công hơn 1.000 UAV kiểu Shahed.

Binh sĩ Ba Lan chuẩn bị phóng tên lửa đánh chặn Surveyor từ hệ thống Merops trong một cuộc tập trận tại Khu huấn luyện Nowa Dęba, Ba Lan, ngày 18/11/2025. Ảnh: Wikipedia

Nhờ hiệu quả thực chiến đã được kiểm chứng, các quốc gia như Ba Lan và Romania đã mua lại hệ thống này, trong khi Litva cũng công bố kế hoạch đặt hàng.

Tích hợp công nghệ phòng không đa tầng tại Trung Đông

Bên cạnh Merops, quân đội Mỹ còn tích hợp nền tảng "Sky Map" do Ukraine phát triển tại Căn cứ không quân Prince Sultan (Saudi Arabia). Hệ thống này tổng hợp dữ liệu từ nhiều radar và cảm biến về một giao diện thống nhất để theo dõi các mối đe dọa từ xa.

Dù gặp một số trục trặc kỹ thuật trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên với sự hỗ trợ từ cựu CEO Google Eric Schmidt, hệ thống Merops hiện đã hoàn thiện và đi vào hoạt động chính thức, giải quyết bài toán chi phí khi phải dùng tên lửa đạn đạo đắt tiền để đối phó UAV giá rẻ.