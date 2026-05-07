Mỹ nhân WWE CJ Perry hâm nóng World Cup 2026 bằng loạt ảnh bikini gây sốt Cựu ngôi sao Lana của WWE trở thành hiện tượng mạng xã hội khi diện trang phục lấy cảm hứng từ Argentina và Brazil, thu hút hàng triệu lượt tương tác trong dịp World Cup 2026.

Sức nóng của World Cup 2026 không chỉ giới hạn trong những đường bóng trên sân cỏ mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang lĩnh vực giải trí. CJ Perry, cựu ngôi sao WWE từng lừng danh với nghệ danh Lana, vừa tạo nên một cơn sốt truyền thông khi xuất hiện trong loạt trang phục bikini mang màu sắc đặc trưng của các đội tuyển bóng đá hàng đầu thế giới.

CJ Perry trở thành hiện tượng mạng mùa World Cup

Sức hút từ những bộ bikini mang màu cờ sắc áo

Ở tuổi 41, CJ Perry vẫn chứng minh được vị thế của một biểu tượng quyến rũ khi liên tục đăng tải các nội dung cổ vũ World Cup trên nền tảng TikTok. Đáng chú ý nhất là những bộ bikini lấy cảm hứng từ đội tuyển Argentina và Brazil, hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, đã giúp cô thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong đoạn video diện bikini xanh trắng của Argentina, cựu đô vật không ngần ngại thể hiện sự phấn khích trước không khí bóng đá cuồng nhiệt. Sự tương tác giữa cô và người hâm mộ diễn ra sôi nổi khi nhiều fan gọi đây là "màn cổ vũ nóng bỏng nhất World Cup". Ngay sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với bộ bikini vàng xanh đặc trưng của đội tuyển Brazil.

CJ Perry từng là gương mặt quen thuộc của giải đấu vật biểu diễn WWE

Từ sàn đấu WWE đến chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân

Việc CJ Perry trở thành tâm điểm trong dịp World Cup không phải là điều ngẫu nhiên. Đây là kết quả của quá trình chuyển dịch hình ảnh từ một vận động viên chuyên nghiệp sang một nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Trong suốt 8 năm gắn bó với WWE, cô được biết đến với hình tượng "The Ravishing Russian", đồng hành cùng người chồng Rusev trên sàn đấu.

Dù đã rời sàn đấu thường xuyên từ năm 2021, CJ Perry vẫn giữ được mối liên kết chặt chẽ với người hâm mộ. Đến năm 2025, cô đã ký hợp đồng "Legends" (Huyền thoại) với WWE, một thỏa thuận cho phép cô duy trì hình ảnh thương hiệu mà không cần tham gia thi đấu trực tiếp. Sự xuất hiện của cô tại World Cup 2026 cho thấy khả năng tận dụng các sự kiện thể thao lớn để duy trì sức nóng tên tuổi.

Tác động của các ngôi sao giải trí đối với bóng đá

Sự tham gia của những nhân vật như CJ Perry vào không gian World Cup phản ánh xu hướng giao thoa ngày càng mạnh mẽ giữa thể thao và phong cách sống. Những hình ảnh cổ vũ của cô không chỉ mang tính chất cá nhân mà còn góp phần lan tỏa không khí lễ hội bóng đá đến với những tệp khán giả ngoài lĩnh vực thể thao thuần túy.

World Cup 2026 đang chứng minh rằng giải đấu này không chỉ là sàn diễn của những siêu sao bóng đá mà còn là nơi để các mỹ nhân đình đám khẳng định sức ảnh hưởng của mình trên bản đồ truyền thông thế giới.