Mỹ phát triển UAV đánh chặn CobraJet in 3D đối phó drone bầy đàn SkyDefense ra mắt CobraJet, mẫu UAV đánh chặn in 3D tốc độ 560km/h tích hợp AI. Giải pháp này nhằm tối ưu chi phí phòng thủ trước các mối đe dọa từ drone giá rẻ.

Trong chiến tranh hiện đại, sự xuất hiện của các "đàn" thiết bị bay không người lái (drone swarm) đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện phòng không. Những thiết bị này có đặc điểm giá rẻ, dễ sản xuất và khả năng tấn công dồn dập khiến các hệ thống phòng thủ truyền thống dễ bị quá tải. Để giải quyết bài toán này, công ty SkyDefense (Mỹ) đã giới thiệu CobraJet – một loại UAV đánh chặn in 3D tốc độ cao, được thiết kế chuyên biệt để săn lùng các mục tiêu đường không cỡ nhỏ.

CobraJet là mẫu máy bay đánh chặn in 3D. Ảnh: Skydefense

Chiến thuật phòng thủ nhiều lớp trước mối đe dọa drone

Theo báo cáo năm 2025 của Dịch vụ Công nhận Quốc gia Trung Quốc về đánh giá sự phù hợp (CNAS), phòng thủ chống drone hiện nay không còn là nhiệm vụ riêng biệt của các đơn vị phòng không. Drone đã trở thành mối đe dọa phổ biến, có thể nhắm vào bất kỳ căn cứ hay đơn vị hậu cần nào. Báo cáo nhấn mạnh rằng không có một loại vũ khí duy nhất nào có thể đối phó với mọi loại drone. Thay vào đó, quân đội cần một hệ thống phòng thủ nhiều lớp kết hợp giữa cảm biến, gây nhiễu điện tử và đánh chặn động năng bằng AI.

Thực tế cho thấy áp lực này cũng đang lan rộng sang môi trường dân sự. Tại Mỹ, các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 600 drone trái phép quanh các địa điểm tổ chức World Cup 2026 chỉ trong chưa đầy một tháng. Điều này cho thấy nhu cầu về các thiết bị đánh chặn cơ động và chính xác là vô cùng cấp thiết tại cả tiền tuyến lẫn các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Thông số kỹ thuật và công nghệ in 3D của CobraJet

CobraJet được thiết kế là một máy bay không người lái cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) đa nhiệm. Điểm đột phá của hệ thống này nằm ở quy trình sản xuất sử dụng khung composite sợi carbon in 3D với lõi mô-đun "nucleus". Cách tiếp cận này cho phép rút ngắn đáng kể thời gian chế tạo và dễ dàng thay đổi cấu hình vũ khí tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thông số kĩ thuật của UAV đánh chặn CobraJet. Ảnh: HV

SkyDefense công bố CobraJet có 5 biến thể chính, bao gồm V4, V6, V8, V10 và VT10. Các phiên bản sử dụng động cơ điện ducted fan có thể đạt tốc độ tối đa 225 mph (khoảng 362 km/h). Đặc biệt, biến thể lai dùng động cơ turbojet có khả năng đạt tốc độ 350 mph (khoảng 560 km/h), giúp nó vượt trội hoàn toàn so với các loại drone FPV thông thường.

Hệ thống vũ khí và bài toán chi phí đánh chặn

Một trong những thách thức lớn nhất của phòng không hiện nay là việc sử dụng các tên lửa đắt tiền để bắn hạ drone giá rẻ. Để cân bằng cán cân kinh tế, CobraJet được trang bị các loại đạn đánh chặn có chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Gói vũ khí của thiết bị bao gồm:

Bệ phóng PYTHON : Bắn đạn COPPERHEAD 18 mm.

: Bắn đạn COPPERHEAD 18 mm. Đạn dẫn đường CUDA 40 mm : Đạt tốc độ Mach 0,5 (khoảng 610 km/h).

: Đạt tốc độ Mach 0,5 (khoảng 610 km/h). Tên lửa VIPER 45 mm: Đạt tốc độ Mach 1 (khoảng 1.220 km/h) với tải trọng động năng hoặc phi động năng.

Mặt dưới của CobraJet với các vòi phun điều hướng lực đẩy và các thiết bị đánh chặn. Ảnh: SkyDefense

SkyDefense cho biết các loại đạn này có thể được sản xuất hàng loạt với quy mô hàng nghìn chiếc mỗi tháng nhờ công nghệ in 3D. Phiên bản V10/VT10 còn đóng vai trò như một "drone mẹ" (mothership), mang theo các drone đánh chặn nhỏ hơn trong khoang vũ khí để triển khai tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa.

Vai trò của AI và khả năng tích hợp hệ thống

Mặc dù hoạt động tự động dựa trên điều hướng thị giác máy tính bằng AI, CobraJet vẫn duy trì sự kiểm soát của con người thông qua nền tảng chỉ huy VRAM. Hệ thống này giúp người vận hành đưa ra quyết định cuối cùng, đặc biệt quan trọng khi tác chiến tại các khu vực đông dân cư để tránh rủi ro đạn lạc hoặc nhận diện nhầm mục tiêu.

Để đối phó với tác chiến điện tử, CobraJet trang bị công nghệ chống gây nhiễu và liên lạc vệ tinh qua Starlink hoặc Starshield. Khả năng cất hạ cánh thẳng đứng cho phép thiết bị triển khai linh hoạt từ xe tải, tàu thủy hoặc các nền tảng bay khác. Dự kiến, các đợt thử nghiệm thực địa của CobraJet sẽ diễn ra vào quý IV/2026 trước khi bắt đầu sản xuất thương mại vào đầu năm 2027.

Việc phát triển các hệ thống như CobraJet cho thấy một xu hướng mới trong kỹ thuật quân sự: ưu tiên các phương tiện tiêu hao có chi phí thấp, sản xuất nhanh để đối đầu với làn sóng chiến tranh drone đang ngày càng trở nên phức tạp.